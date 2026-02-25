Podcast
Reporte Ciudadano
Lanzan Spotify y Liquid Death bocina con forma de urna

Esta bocina lleva por nombre "urna de lista de reproducción eterna" de la cual solo se hicieron 150 unidades y se puede comprar por $459 dólares solo en EUA

  • 25
  • Febrero
    2026

Spotify y la marca de bebidas energizantes, Liquid Death, quieren que escuches eternamente tu música favorita.

Y es que este miércoles, la plataforma de streaming y la marca de bebidas lanzaron una bocina edición limitada en forma de urna.

De acuerdo con el comunicado del lanzamiento, esta bocina lleva por nombre "urna de lista de reproducción eterna" y se puede comprar por $459 dólares.

Para esta colaboración solo se fabricaron 150 unidades, las cuales solo están disponibles en EUA.

Como parte de la colaboración de ambas marcas, Spotify está estrenando un generador de listas de reproducción "eterno", que crea una lista de música según las respuestas del usuario a preguntas como "¿Cuál es tu vibra eterna?" o "¿Cuál es tu sonido de fantasma favorito?".

La empresa Liquid Death, con sede en Los Ángeles, vende principalmente bebidas energéticas, té frío, agua con gas de distintos sabores y agua natural y se caracteriza por su temática sobre la muerte.


