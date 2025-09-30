Harvey Weinstein conocerá sentencia antes de fin de año

La sentencia contra Harvey Weinstein por agresión sexual en primer grado será dictada antes de que concluya 2025, informó este martes el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.

El exproductor de Hollywood debía recibir hoy su condena por un caso ocurrido en 2006, cuando una exasistente de producción lo acusó de haberle practicado sexo oral por la fuerza.

Sin embargo, la audiencia fue pospuesta debido a que Weinstein enfrentará también un nuevo proceso judicial.

El tribunal citó al cofundador de Miramax para el próximo 9 de octubre, aunque no se ha precisado si será para la lectura de la sentencia o para dar paso al inicio de otro juicio de índole sexual previsto para este otoño.

Weinstein ya fue condenado hace cinco años en el llamado caso Haley, aunque la sentencia fue revocada en 2024 por errores procesales. Ahora, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, de los cuales se le descontarían los seis que ya cumplió.

En junio pasado, un jurado lo declaró culpable tras una semana de deliberaciones marcadas por tensiones internas y acusaciones de amenazas entre los propios miembros. El panel también lo absolvió de otro cargo de agresión sexual y el juez declaró nulo el juicio por violación en tercer grado.

La defensa, encabezada por Arthur Aidala, adelantó que apelará el veredicto al considerar que el proceso fue “injusto” y condicionado por presiones entre los jurados.

