Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T163947_574_0c64dd9b0b
Escena

Harvey Weinstein conocerá sentencia antes de fin de año

La sentencia contra Harvey Weinstein por agresión sexual en primer grado será dictada antes de que concluya 2025, dijo el Tribunal supremo de Nueva York

  • 30
  • Septiembre
    2025

La sentencia contra Harvey Weinstein por agresión sexual en primer grado será dictada antes de que concluya 2025, informó este martes el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.

El exproductor de Hollywood debía recibir hoy su condena por un caso ocurrido en 2006, cuando una exasistente de producción lo acusó de haberle practicado sexo oral por la fuerza.

Sin embargo, la audiencia fue pospuesta debido a que Weinstein enfrentará también un nuevo proceso judicial.

El tribunal citó al cofundador de Miramax para el próximo 9 de octubre, aunque no se ha precisado si será para la lectura de la sentencia o para dar paso al inicio de otro juicio de índole sexual previsto para este otoño.

Weinstein ya fue condenado hace cinco años en el llamado caso Haley, aunque la sentencia fue revocada en 2024 por errores procesales. Ahora, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, de los cuales se le descontarían los seis que ya cumplió.

En junio pasado, un jurado lo declaró culpable tras una semana de deliberaciones marcadas por tensiones internas y acusaciones de amenazas entre los propios miembros. El panel también lo absolvió de otro cargo de agresión sexual y el juez declaró nulo el juicio por violación en tercer grado.

La defensa, encabezada por Arthur Aidala, adelantó que apelará el veredicto al considerar que el proceso fue “injusto” y condicionado por presiones entre los jurados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_918723b94a
Se derrumba parte de un edificio de apartamentos en Nueva York
Diddy_e9d15c6314
Fiscalía pide al menos 11 años de cárcel para 'Diddy' en NY
AP_25271647723198_e322d33e09
Alcalde de NY Eric Adams abandona su campaña de reelección
publicidad

Últimas Noticias

dw3q_c4ff3d5cd1
Venezuela celebra la Navidad en medio de tensiones con EUA
EH_COLLAGE_1_e2a1c8f23b
Septiembre cumplidor: supera expectativa de lluvia
EH_UNA_FOTO_35_1b033d2050
Llega el tráiler oficial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×