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Escena

Hermanas Banquells despiden a querido miembro de la familia

A través de redes sociales, sus hermanas recordaron momentos vividos a su lado, evocando recuerdos entrañables y destacando su calidad humana.

  • 30
  • Marzo
    2026

La familia Banquells atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de su hermano José Manuel Banquells, noticia que fue dada a conocer a través de redes sociales y que rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras del medio artístico.

Sylvia Pasquel, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells compartieron emotivos mensajes para despedirse de él, dejando ver la cercanía, unión y amor familiar que los acompañó a lo largo de los años.

¿Quién era José Manuel Banquells?

José Manuel Banquells, hijo del reconocido actor y director Rafael Banquells, falleció el pasado 28 de marzo a los 69 años. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas de su muerte.

Su partida ha causado impacto no solo en su círculo cercano, sino también entre quienes han seguido la trayectoria de la familia, ampliamente vinculada al mundo del espectáculo en México.

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Mensajes que reflejan amor y despedida

A través de redes sociales, sus hermanas recordaron momentos vividos a su lado, evocando recuerdos entrañables y destacando su calidad humana, así como el papel fundamental que tuvo dentro de la familia.

Las publicaciones, cargadas de sentimiento, reflejan una despedida íntima y emotiva, en la que predominan las palabras de cariño, gratitud y reconocimiento hacia su vida.

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Reacciones y muestras de apoyo

La noticia ha generado múltiples muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia Banquells, tanto por parte de seguidores como de figuras del medio artístico, quienes han enviado mensajes de acompañamiento en este momento difícil.

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La pérdida de José Manuel Banquells deja una huella significativa en su entorno cercano, marcada por los recuerdos compartidos y el legado afectivo que hoy sus seres queridos honran con palabras y homenajes.


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