Hocus Pocus 2 lanza tráiler y anuncia fecha de estreno

La cinta llegará a la plataforma Disney Plus el próximo mes de septiembre

Una de la películas favoritas de muchos para la época de Halloween es ´Hocus Pocus´ o conocida en Latinoamérica como Abracadabra y ahora los fans tendrán más razones para amarla , pues luego de más de 20 años por fin llegará la secuela.

La película de 1993 que narró la historia del retorno de tres brujas en Halloween para poner al pueblo de Salem en amenaza bajo más de un hechizo para alcanzar su más grande deseo: vivir para siempre está lista para continuar.

Tras casi tres décadas, las actrices Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker estarán de vuelta en sus roles como las hermanas Sanderson (Winifred, Mary y Sarah).

Sin embargo, la película también contará con un elenco completamente joven encabezado por Whitney Peak, Lilia Buckingham y Bellisa Escobedo, quienes según el tráiler son las encargadas de traer nuevamente a las hermanas Sanderson a causar caos en la noche de Halloween.

La película estará disponible en la plataforma Disney Plus el próximo 30 de septiembre como parte de la inauguración de la ´Spooky Season´ que acostumbra el canal del ratón.

Además de las tres estrellas del elenco original, en Hocus Pocus 2 actúan Doug Jones (The Shape of Water), Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Dirt), Belisa Escobedo (American Horror Stories), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep), Sam Richardson (The Tomorrow War y Good Boys), Juju Brener (Vanquish), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Paige Henderson y Nina Kitchen. La dirección recayó en Anne Fletcher (La propuesta) y el guion estuvo a cargo de Jen D´Angelo (Happy Together). Lynn Harris, Adam Shankman, Ralph Winter y David Kirschner figuran como productores ejecutivos.