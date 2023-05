Hollywood se paraliza; exigen con huelga mejores salarios

El Sindicato de Guionistas de EUA, comenzó en Hollywood una huelga indefinida que duraría hasta que se solucionen sus peticiones.

Al grito de “¡Sin contrato no hay guiones!”, miles de escritores salieron a las calles de Los Ángeles y Nueva York en el primer día de huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, en inglés), que mantendrá paralizada la industria audiovisual indefinidamente.

El WGA anunció el inicio de una huelga indefinida después de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para la realización de un nuevo contrato más justo.

Cientos de escritores se dieron cita en oficinas de Netflix, Amazon, Paramount, Disney, CBS, Universal, Fox, Sony, para gritar consignas como: “¡Paramount escucha, estamos en la lucha!”, “¿De quién son las historias? ¡Mías!”.

“Hollywood es el único lugar en donde haces tu trabajo y la compañía gana dinero con ello el resto de la eternidad”, comentó Erick Galindo, guionista de series y películas como Mexican Beverly Hills (CBS) o A Laker Life.

Si bien la huelga de los escritores afectará gradualmente a todos los sectores de la industria audiovisual, algunos programas de televisión ya afrontan las primeras consecuencias.

Programas de la NBC como The Tonight Show starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers, así como The Late Show, de la CBS, o Jimmy Kimmel Live!, de la ABC, comenzarán a emitir repeticiones hasta nuevo aviso.

Entérate



La WGA publicó en su página web las peticiones de su gremio para la AMPTP, entre las que destaca la exigencia de un pago justo de los “residuals”, las remuneraciones que recibe el equipo de trabajo por la retransmisión de sus proyectos.

Para lograrlo, los guionistas exigen más transparencia a las plataformas de streaming sobre las veces que su trabajo ha sido reproducido por algún usuario.