Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_nl_mejor_c6a06ef88c
Nuevo León

Nueva Constitución estatal es la más moderna del país: Samuel

El gobernador encabezó la conmemoración de las Constituciones de 1857 y 1917 y aseguró que la nueva Carta estatal impulsa a Nuevo León

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó este jueves la ceremonia cívica por los aniversarios 169 y 109 de las Constituciones de 1857 y 1917, respectivamente, y afirmó que respetar la ley fundamental es clave para mantener al estado en los primeros lugares del país.

Mensaje desde el monumento a Carranza

El acto se realizó frente al monumento a Venustiano Carranza, donde se rindió Guardia de Honor y se colocaron ofrendas florales. Acompañado por el secretario de Educación estatal, Juan Paura, el mandatario destacó la trascendencia histórica de ambos textos constitucionales.

“En Nuevo León, cumplir la Constitución es trabajar todos los días para que nuestro estado siga siendo ejemplo nacional”, sostuvo ante autoridades y asistentes.

Defiende la nueva Constitución estatal

García Sepúlveda subrayó que la reciente Constitución de Nuevo León responde a la visión de futuro de la entidad y, dijo, es la más moderna del país.

“Somos un estado que no se conforma. Por eso necesitábamos actualizar nuestro marco legal y hoy tenemos la Constitución más nueva de México”, expresó.

samuel-nl-mejor.png

Resultados en indicadores clave

Por otra parte, el gobernador afirmó que la nueva Carta Magna local ha sido un soporte para avanzar en más de 40 rubros, entre ellos economía, inversión extranjera, seguridad, salud, educación, movilidad, obra pública y reducción de la pobreza.

La ceremonia incluyó honores cívicos y el reconocimiento a Venustiano Carranza por su papel en la promulgación de la Constitución de 1917.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gn_nuevo_leon_faa112fce8
Designan a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León
matrimonio_colectvo_nuevo_leon_requisitos_2_83841a6eea
Invita Miguel Flores participar en matrimonios colectivos gratis
Whats_App_Image_2026_02_06_at_8_58_26_AM_dddc38d503
Fiscalía catea vivienda por homicidio en Ciudad Solidaridad
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×