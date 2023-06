Huelga de guionistas deja huella en los Tony

Ariana DeBose, fue la conductora del evento que se realizó sin guión, como apoyo a la huelga del Sindicato de Escritores de EUA, WGA.

La obra Kimberly Akimbo, que narra la historia de una niña que sufre una enfermedad degenerativa que le hace envejecer aceleradamente, fue galardonada ayer con el Premio Tony a Mejor Musical de Broadway, en una gala marcada por la huelga de los guionistas.

Kimberly Akimbo, que llegaba con nueve nominaciones, se llevó un total de cinco galardones, incluidos el de Mejor Actriz, que fue para Victoria Clark, Mejor Actriz Secundaria (Bonnie Milligan), Mejor Escritor (David Lindsay-Abaire) y Mejor Canción Escrita para Teatro o Musical.

El musical Some Like It Hot, basado en la película del mismo nombre dirigida y producida por Billy Wilder en 1959, se alzó con cuatro premios: Mejor Vestuario, Mejor Coreografía, Mejor Orquestación y Mejor Actor Protagonista, un Tony que fue a parar para J. Harrison Ghee.

La actriz y cantante Ariana DeBose fue la conductora del evento que se realizó sin guión,

esto como una muestra de apoyo a la actual huelga que el Sindicato de Escritores de EUA (WGA, por sus siglas en inglés), mantiene desde hace algunas semanas.

“No tengo guión, al igual que todos los presentadores que suban al escenario esta noche. Lo estamos inventando a medida que avanzamos”, afirmó DeBose.

Lo que hizo que la larga ceremonia de cinco horas apenas tuviera intervenciones más allá de las de los invitados que presentaban a los nominados y leían el nombre de los ganadores y los breves discursos de los ganadores.