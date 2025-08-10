Cerrar X
Escena

Identifican al cadáver hallado en casa donde vivió Gustavo Cerati

Los restos hallados en un terreno contiguo a la casa donde vivió Gustavo Cerati, fueron identificados como pertenecientes a Diego Fernández Lima

  • 10
  • Agosto
    2025

Los restos hallados en mayo de 2025 en un terreno contiguo a la casa donde vivió Gustavo Cerati en Coghlan, Buenos Aires, fueron identificados como pertenecientes a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó su identidad mediante análisis de ADN, comparando muestras de su madre con los restos óseos.

Diego, jugador de fútbol en Excursionistas y estudiante de la Escuela Nacional Técnica (ENET) N°36, fue visto por última vez en Naón y Monroe, tras salir de su casa para visitar a un amigo.

Fuentes declararon que el día de su desaparición se despidió de su madre con normalidad ya que se dirigía a casa de un amigo, pero esa fue la última vez que lo vieron.

"Al día de hoy, mi madre no quiere desinstalar el teléfono de línea y vive mirando la ventana", comentó Javier Fernández Lima, hermano menor de Diego a La Nación.

Los policías en ese momento no hicieron una investigación a profundidad, ya que se creía que el adolescente se había fugado con su novia, sin embargo, la familia nunca aceptó esta declaración y continuaron su búsqueda.

Además, se sabe que el padre del Benigno Fernández murió sin saber nada de su hijo, en un accidente de automóvil, justo en la calle donde yacía enterrado Diego.

La autopsia reveló que murió de una puñalada en la cuarta costilla derecha, con indicios de un intento de descuartizamiento.

Los restos, enterrados a 60 cm de profundidad junto a objetos como un reloj Casio y un llavero, sugieren un entierro apresurado.

Principal sospechoso

El principal sospechoso es Cristian Graf, un excompañero de escuela de Diego que vivía en la casa donde se encontraron los restos.

"Para reconstruir el vínculo entre la víctima y Graf se tomaron declaraciones testimoniales a varios compañeros de la escuela secundaria que compartieron curso con ellos (Escuela Nacional Técnica (ENET) N°36). Los testigos dijeron que no eran amigos, pero que a ambos les gustaban mucho las motos y tenían ese punto en común", sostuvieron las fuentes consultadas por La Nación.

El delito ya prescribió por lo que no habrá consecuencias legales. 

La familia, que buscó a Diego durante 41 años, reclama justicia y busca reformar la ley de prescripción de homicidios.


Comentarios

