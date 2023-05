Imagine Dragons le deja su energía a los regios

La banda de Las Vegas ofreció lo mejor de su discografía en un show memorable para todos sus fans de Monterrey.

Con un explosivo show lleno de energía y sus mejores éxitos, Imagine Dragons llegó a la ciudad con su Mercury World Tour la noche del viernes en el Estadio de Borregos, registrando un sold out ante 21,300 personas (cifra oficial).

La banda originaria de Las Vegas inició el concierto a las 21:15 horas tras la actuación de la banda Mother Mother.

“My Life” y “Believe e It’s Time” fueron los primeros temas interpretados.

Con una súper producción que incluyó una pantalla gigante central más otras dos a cada lado del escenario, así como pirotecnia, papeles de colores y un show de luces, la agrupación formada por Dan Reynolds, Daniel Wayne, Ben McKee y Daniel Platzman, contagió su energía al público que cantó cada una de sus canciones de principio a fin.

En un set acústico, se escucharon temas como Next to me, Amsterdam, así como un cover de Three Little Birds de Bob Marley.

Como ya se ha vuelto costumbre en sus presentaciones, Reynolds se despojó de su playera desde la tercera canción del setlist, para quedar sólo en shorts, calcetines y tenis durante el resto del show, lo que causó el furor de los fans.

Destacó que entre los asistentes hubo chicos y grandes, ya que muchos papás y mamás acudieron acompañados de sus hijos.

Al igual que en su show de Ciudad de México, Dan subió a un niño para cantar con él; Abraham de 11 años lo acompañó en un fragmento a cappella de Thunder.

La interacción con el público fue uno de los mejores puntos de la agrupación, pues durante la interpretación de “I bet my Life”, Dan bajó del escenario para caminar alrededor de la pasarela mientras algunos afortunados fans pudieron saludarlo y tomarse fotos. También el vocalista recibió algunos muñecos como obsequio y una bandera de México.

“Los amamos, los extrañamos. Ojalá pudiera expresar mi gratitud con palabras…”, expresó Dan en inglés antes de seguir con “Whatever it takes”, “Sharks” y “Enemy”, algunos de los temas más esperados y coreados; siguieron sus grandes éxitos “Demons”, “Bones” y “On the Top of the World”, en el que se lanzaron pelotas de colores entre el público.

El cierre de la noche fue con “Walking the Wire” para finalmente despedirse pasadas las 23:00 horas con la reintrepretación del tema de apertura, “My Life”. De los regios Imagine Dragons se llevó una gran ovación.