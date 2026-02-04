Aún es de Noche en Caracas debuta en cines de la ciudad

Este jueves será el estreno de la película Aún es de noche en Caracas, cinta que marca el debut como productor del actor venezolano Édgar Ramírez, quien también forma parte del reparto.

Tras un exitoso paso por festivales internacionales como Venecia y Toronto, el filme dirigido por Mariana Rondón y Marité Ugás llega a las salas de cine de la ciudad, donde más de uno estará al filo de la butaca.

La historia, inspirada en la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo, retrata la cruda realidad del país sudamericano en el 2017, a través de Adelaida Falcón, una mujer que enfrenta la pérdida y el despojo en medio de un colapso social.

En un contexto de alta sensibilidad política, pues han pasado pocas semanas de la captura del líder Nicolás Maduro en Venezuela, es como llega a la pantalla grande esta película, que tiene como protagonista a la actriz colombiana Natalia Reyes.

Sin embargo, según Édgar Ramírez, el largometraje no busca ser un mero señalamiento político, sino un "vehículo artístico" para contar una historia profundamente humana sobre el arraigo y el destierro.

El actor, quien ha vivido en el exilio por casi dos décadas, subrayó la resiliencia del pueblo venezolano frente a lo que describió como la destrucción del tejido social. "Una sociedad fue llevada al punto de absoluta y total supervivencia, es decir, no se vive, se sobrevive y se resiste".

