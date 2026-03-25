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Escena

Jamie Lee Curtis protagonizará 'Se ha escrito un crimen'

Jamie Lee Curtis encabezará la nueva adaptación cinematográfica de Se ha escrito un crimen, en la que dará vida a la detective aficionada Jessica Fletcher

  • 25
  • Marzo
    2026

La actriz Jamie Lee Curtis encabezará la nueva adaptación cinematográfica de Se ha escrito un crimen, en la que dará vida a la icónica detective aficionada Jessica Fletcher, personaje inmortalizado por Angela Lansbury en la serie original.

El proyecto, desarrollado por Universal Pictures, será un reboot en formato de película que busca actualizar el clásico policiaco para nuevas generaciones, sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno televisivo durante más de una década.

La cinta estará dirigida por Jason Moore, conocido por su trabajo en Pitch Perfect, mientras que el guion correrá a cargo de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, quienes previamente escribieron Dumb Money.

En la producción participan figuras de peso en la industria como Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller, responsables de éxitos recientes como Spider-Verse.

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Jamie Lee Curtis confirmó personalmente su participación en julio de 2025 y expresó su entusiasmo por interpretar a Fletcher, un personaje considerado uno de los más emblemáticos del género detectivesco en televisión.

Jessica Fletcher, un ícono del misterio

Jessica Fletcher es una escritora de novelas policiacas y detective aficionada que vive en Cabot Cove, un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Maine.

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A lo largo de la serie,emitida entre 1984 y 1996, resolvió innumerables crímenes gracias a su inteligencia, capacidad de observación y agudo sentido de la lógica, características que la convirtieron en un referente del género, al estilo de los personajes de Agatha Christie.

La nueva película buscará mantener la esencia del personaje: una mujer elegante, perspicaz e independiente, capaz de desentrañar complejos asesinatos mientras desafía estereotipos.

Estreno en una cartelera competitiva

El estreno de la película está programado para el 22 de diciembre de 2027, en plena temporada navideña, considerada una de las más competitivas en taquilla.

En esas fechas, compartirá cartelera con producciones de alto perfil como Avengers: Secret Wars y El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, lo que anticipa una intensa batalla por la audiencia.

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Además, coincidirá con otros lanzamientos como la cinta animada Buds y una comedia romántica dirigida por Nancy Meyers, protagonizada por Kieran Culkin, Michael Fassbender, Jude Law y Penélope Cruz.

Aunque aún no se han revelado detalles de la trama, se prevé que el rodaje inicie en algún punto de 2026. La expectativa es alta entre los seguidores del clásico, quienes esperan que esta nueva versión logre capturar el encanto original mientras ofrece una visión renovada para el cine contemporáneo.


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