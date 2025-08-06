Cerrar X
Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años

Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt, falleció a los 84 años, según compartió Sydney Pitt en un emotivo mensaje en sus redes sociales

  06
  Agosto
    2025

Jane Etta Pitt, madre del actor Brad Pitt, falleció a los 84 años.

La noticia fue confirmada por su nieta, Sydney Pitt, a través de una emotiva publicación en Instagram, donde describió a su abuela como una persona con un corazón enorme, que enseñó valores como la bondad, la fuerza y la alegría en las pequeñas cosas.

"Mi querida abuela, Jane Etta, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que por fin eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo nos lo hace un poco más fácil", escribió Sydney Pitt, una de las sobrinas del actor ganador al Óscar acompañado de una serie de fotografías junto a Jane.

Jane Etta, exconsejera escolar, vivía en Springfield, Missouri, junto a su esposo, William Alvin Pitt, con quien se casó en 1962.

Juntos criaron a Brad y a sus dos hermanos, Doug y Julie, en un entorno cristiano conservador.

Aunque no se ha revelado la causa exacta de su muerte, se informó que ocurrió en los últimos días antes del 6 de agosto de 2025.

Jane era conocida por su apoyo constante a su familia y su presencia ocasional en eventos de alfombra roja junto a Brad.

Deja un legado de amor y valores familiares, sobreviviendo su esposo, tres hijos y catorce nietos.


