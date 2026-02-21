Podcast
NASA retrasa misión a la Luna Artemis II por falla en cohete SLS

La misión tripulada a la Luna se aplaza tras detectar una anomalía en el sistema de propulsión durante pruebas con combustible

La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de la misión Artemis II, previsto inicialmente para el próximo 6 de marzo, debido a problemas técnicos detectados en el cohete.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de Estados Unidos informó que su equipo identificó una anomalía en el sistema de propulsión del Space Launch System (SLS), lo que obligaría a un posible traslado de la nave e impactará la “ventana de lanzamiento” del mes entrante.

Evaluación técnica en curso

La NASA señaló que continuará proporcionando actualizaciones conforme avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, la cual marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis program alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

Esta semana, la agencia realizó una segunda prueba general con combustible, luego de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero por inconvenientes detectados durante el primer ensayo en frío.

Prueba con propelentes criogénicos

El segundo ensayo concluyó el viernes y buscaba ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de aproximadamente 10 días.

La prueba incluyó la carga de propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, donde se detectaron los fallos, además de un conteo regresivo completo, la verificación de la capacidad para reiniciar el reloj de lanzamiento y el vaciado de tanques para simular procedimientos de cancelación.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo, llevará a cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman; los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover; así como el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.


