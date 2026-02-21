Podcast
Nacional

Asegura Marina armas, cartuchos y radios en Badiraguato, Sinaloa

Operativo en La Vainilla permitió asegurar fusiles, cartuchos y radios; autoridades destacan golpe logístico a grupos delictivos

  • 21
  • Febrero
    2026

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Octava Zona Naval, aseguró armamento y equipo táctico en el poblado La Vainilla, municipio de Badiraguato, como parte de operativos de vigilancia para reforzar la seguridad en la región.

Decomiso durante patrullajes

El aseguramiento se realizó durante recorridos disuasivos apoyados con aeronaves y unidades terrestres. En el operativo, el personal naval localizó cuatro fusiles de distintos calibres, más de 3 mil 700 cartuchos útiles, 19 cargadores y 14 radios de comunicación.

De acuerdo con la institución, todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integrar las investigaciones correspondientes.

“Los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica”, informó la dependencia.

Refuerzan seguridad en Sinaloa

Las autoridades destacaron que este aseguramiento representa un golpe a las capacidades logísticas de grupos delictivos que operan en la zona y contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad en el estado de Sinaloa.

Asimismo, la Semar reiteró que mantiene operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno, con el propósito de preservar la paz, la seguridad y el bienestar de la población en esta región del país.


