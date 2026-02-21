Gobierno de México refinancia deuda por 175 mil 648 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo su segunda operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 175 mil 648 millones de pesos, como parte de la estrategia para fortalecer el perfil de la deuda pública en moneda nacional.

La dependencia explicó que la transacción permitió optimizar la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local, además de dar mayor profundidad a la curva de rendimientos.

Recompra y extensión de plazos

Del total recomprado, la SHCP detalló que:

64 mil 564 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026.

20 mil 195 millones de pesos a vencimientos en 2027.

90 mil 889 millones de pesos a vencimientos en 2028 y años posteriores.

Como parte del proceso, se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos que van de 2027 a 2057.

La operación permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años, contribuyendo —según Hacienda— a fortalecer el perfil de vencimientos en pesos y a mejorar la liquidez del mercado.

Estrategia de manejo de pasivos

La dependencia señaló que esta transacción forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Asimismo, destacó que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

