Jonas Brothers y 5 Seconds of Summer se unen en el escenario

Los Jonas Brothers sorprendieron al público al invitar a 5 Seconds of Summer para interpretar 'She Looks So Perfect', un hit icónico de la banda australiana

Los Jonas Brothers sorprendieron al público al invitar a 5 Seconds of Summer para interpretar "She Looks So Perfect", un hit icónico de la banda australiana.

El concierto de los Jonas Brothers con 5 Seconds of Summer como invitados especiales tuvo lugar el 6 de septiembre en el Intuit Dome en Inglewood, Los Ángeles, como parte de su gira Jonas20: Greetings From Your Hometown, celebrando 20 años de carrera. 

La actuación fue un momento destacado, con una vibra nostálgica que conectó con los fans de ambas bandas, generando una explosión de energía en el recinto.

Además de 5SOS, John Legend se unió al escenario para cantar su balada "All of Me", añadiendo un toque emotivo y variado al setlist.

La gira Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour es la decimotercera gira de los Jonas Brothers, que celebra su 20.º aniversario como banda.

Comenzó el 10 de agosto de 2025 en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, y finalizará el 14 de noviembre de 2025 en Uncasville, Connecticut, con 52 conciertos por toda Norteamérica.

Originalmente anunciada como "Jonas20: Living the Dream" durante una aparición en Good Morning America el 21 de marzo de 2025, la gira cuenta con invitados especiales como Marshmello, The All-American Rejects y Boys Like Girls en fechas seleccionadas.

El repertorio abarca toda su carrera, incluyendo éxitos como "Lovebug", "Sucker" y "Love Me to Heaven", además de canciones de proyectos solistas (Nick Jonas, Joe Jonas, DNCE y Nick Jonas & The Administration) y temas de la era Disney.

Invitados sorpresa, como Demi Lovato, Jesse McCartney y Switchfoot, se unieron a ellos en la noche del estreno.

La gira también incluye JONASCON ON TOUR, una experiencia para fans previa al concierto en 10 ciudades, que ofrece actividades inmersivas como sesiones de fotos y salones temáticos.

Incluye paradas en varias ciudades de Estados Unidos, Europa, América Latina y Australia, con un enfoque en celebrar dos décadas de música con shows que combinan nostalgia y frescura.

En redes, especialmente en X, los fans enloquecieron con la aparición de 5SOS, destacando la química entre las bandas y cómo "She Looks So Perfect" fue un pico de energía. 

También hubo comentarios sobre la emotiva interpretación con John Legend.

 

 


