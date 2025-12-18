Presa La Amistad se vacía en medio de la peor sequía

La Presa La Amistad atraviesa uno de sus momentos más delicados al operar actualmente con apenas el 23.6% de su nivel ordinario, una situación que evidencia la severa y prolongada sequía que afecta al norte del país y mantiene en alerta a las autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el embalse registra un almacenamiento aproximado de 940 millones de metros cúbicos de agua, volumen que representa solo el 14% de su capacidad total. La presa se localiza sobre el cauce del río Bravo, entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, por lo que su estado es clave para el abastecimiento de agua en ambos lados de la frontera.

La CILA en la sección México explicó que el comportamiento hidrológico actual presenta un balance negativo, ya que las entradas de agua a la presa son de apenas 11 metros cúbicos por segundo, mientras que las salidas ascienden a 33 metros cúbicos por segundo. De ese total, 30 metros cúbicos por segundo se descargan hacia Estados Unidos en cumplimiento de los tratados internacionales, y solo tres metros cúbicos por segundo se destinan al abastecimiento de comunidades mexicanas ubicadas aguas abajo.

Ante este escenario, la autoridad binacional subrayó que México realiza extracciones exclusivamente para consumo humano, descartando cualquier uso agrícola o industrial del recurso. El objetivo, puntualizó, es garantizar el suministro básico a la población en un contexto de escasez hídrica cada vez más severo.

Asimismo, la CILA informó que se mantiene un monitoreo permanente de los niveles de la presa y de las condiciones hidrológicas de la cuenca del río Bravo, a fin de tomar decisiones oportunas que permitan una administración responsable del agua y reduzcan los riesgos ante una posible disminución adicional del almacenamiento.

La situación de La Amistad se suma al panorama crítico que enfrentan otros embalses del norte del país, lo que refuerza la urgencia de estrategias de conservación y uso eficiente del agua frente a un escenario climático adverso que, de acuerdo con especialistas, podría prolongarse en los próximos meses.

¿Por qué se está quedando sin agua?

La Presa La Amistad opera con solo 23.6% de su nivel ordinario, debido a la sequía persistente en el norte del país.

El embalse registra 940 millones de metros cúbicos, lo que equivale apenas al 14% de su capacidad total.

La presa es estratégica para México y Estados Unidos, al ubicarse sobre el río Bravo, entre Ciudad Acuña y Del Río, Texas.

Las entradas de agua son de 11 m³ por segundo, mientras que las salidas alcanzan 33 m³ por segundo, generando un balance negativo.

De las descargas, 30 m³ por segundo se envían a Estados Unidos, conforme a los acuerdos binacionales, y 3 m³ por segundo se destinan a México.

México utiliza el agua exclusivamente para consumo humano, sin fines agrícolas ni industriales.

La CILA mantiene monitoreo permanente del embalse y de la cuenca del río Bravo para una gestión responsable del recurso.

