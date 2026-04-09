Jorge D'Alessio rompe el silencio ante presunta infidelidad

El nombre de Jorge D’Alessio ha cobrado relevancia en los últimos días tras la difusión de versiones sobre una presunta crisis en su matrimonio con Marichelo Puente. En medio de la controversia, el cantante decidió pronunciarse públicamente, aunque sin confirmar las acusaciones que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, el líder de Matute adoptó una postura discreta respecto a su vida personal. No obstante, admitió que atraviesa una etapa complicada en su relación, subrayando que tanto él como su esposa están manejando la situación con cautela por el bienestar de su familia.

Rumores y versiones sin confirmar

La polémica se intensificó luego de que el periodista Javier Ceriani afirmara que la supuesta crisis matrimonial estaría relacionada con posibles infidelidades del cantante, incluso con hombres. Hasta ahora, dichas declaraciones no han sido confirmadas por los involucrados.

Estas versiones han permanecido en el terreno de la especulación, alimentando el interés mediático en torno a la pareja.

Mensaje de respeto y enfoque familiar

Sin entrar en confrontaciones, Jorge D’Alessio reiteró que atraviesa un “momento complicado”, pero enfatizó el respeto y cariño que mantiene hacia Marichelo, a quien describió como una persona íntegra y una madre ejemplar.

El artista también destacó que, independientemente del rumbo que tome su relación, la familia seguirá siendo su prioridad.

Expectativa en el mundo del espectáculo

Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo, impulsadas por interpretaciones de publicaciones en redes sociales y mensajes que han generado dudas entre sus seguidores.

Ante la falta de una postura definitiva por parte de ambos, el tema sigue en evolución dentro del ámbito del espectáculo, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de esta conocida relación.

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