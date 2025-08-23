Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T100550_792_0a42e7d5d6
Escena

Juárez Juangabrielísimo, un homenaje al legado de Juan Gabriel

Festival cultural en la frontera, un emotivo tributo a su ídolo más querido, Juan Gabriel, con motivo del noveno aniversario luctuoso del cantautor

  • 23
  • Agosto
    2025

Ciudad Juárez se alista para celebrar por cuarto año consecutivo Juárez Juangabrielísimo.

Festival cultural en la frontera, un emotivo tributo a su ídolo más querido, Juan Gabriel, con motivo del noveno aniversario luctuoso del cantautor. 

Desde este sábado, la ciudad vibrará durante una semana con música, arte, deporte y actividades comunitarias que honran la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez, quien dio fama mundial a esta frontera, a pesar de haber nacido en Michoacán en 1950.

El festival, uno de los más importantes del estado, busca fortalecer el tejido social a través de eventos gratuitos para toda la familia.

Destacan los concursos de canto, imitación y baile como “Canta, canta” y “Nadie baila como tú”, la callejoneada “Yo te recuerdo”, y la serenata “Amor eterno a Juan Gabriel” en la casa del artista, liderada por su hijo, Jean Aguilera, junto al mariachi Alma de Juárez.

En total, se realizarán 14 actividades en el escenario principal y 26 eventos alternos, incluyendo una rodada ciclista, una carrera de 5 km, un tributo de rock y una cabalgata con carros alegóricos inspirados en las canciones del Divo de Juárez.

Un momento culminante será el concierto sinfónico en la explanada del Museo Casa de Juan Gabriel, donde reposan las cenizas del cantante, con la participación del tenor José Luis Ordoñez, la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca y el Mariachi Así es México, bajo la dirección del maestro Jaime Mata.

El cierre del festival, el 31 de agosto, estará a cargo de la cantante española Natalia Jiménez en la Plaza de la Mexicanidad, quien expresó su privilegio de rendir homenaje al cantante, compositor y amigo.

Con talleres culturales, charlas y espacios de convivencia, Juangabrielísimo no solo celebra el legado de Juan Gabriel, sino que impulsa el turismo y la economía local, reafirmando su figura como símbolo de identidad y orgullo para Ciudad Juárez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

efd_a1df22caf6
Hallan tres cadáveres en funeraria clausurada de Juárez
SGT_e01357ce29
Arrancó con éxito el Festival de Teatro Nuevo León 2025
EH_UNA_FOTO_2025_08_02_T085932_474_6082387742
Hayan en Ciudad Juárez a sujeto buscado en EUA por narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
Whats_App_Image_2025_08_23_at_10_37_14_PM_fe39015e21
Pondrá regia denuncia penal contra Doctors Hospital 
Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
publicidad
×