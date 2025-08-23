Juárez Juangabrielísimo, un homenaje al legado de Juan Gabriel

Ciudad Juárez se alista para celebrar por cuarto año consecutivo Juárez Juangabrielísimo.

Festival cultural en la frontera, un emotivo tributo a su ídolo más querido, Juan Gabriel, con motivo del noveno aniversario luctuoso del cantautor.

Desde este sábado, la ciudad vibrará durante una semana con música, arte, deporte y actividades comunitarias que honran la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez, quien dio fama mundial a esta frontera, a pesar de haber nacido en Michoacán en 1950.

El festival, uno de los más importantes del estado, busca fortalecer el tejido social a través de eventos gratuitos para toda la familia.

Destacan los concursos de canto, imitación y baile como “Canta, canta” y “Nadie baila como tú”, la callejoneada “Yo te recuerdo”, y la serenata “Amor eterno a Juan Gabriel” en la casa del artista, liderada por su hijo, Jean Aguilera, junto al mariachi Alma de Juárez.

En total, se realizarán 14 actividades en el escenario principal y 26 eventos alternos, incluyendo una rodada ciclista, una carrera de 5 km, un tributo de rock y una cabalgata con carros alegóricos inspirados en las canciones del Divo de Juárez.

Un momento culminante será el concierto sinfónico en la explanada del Museo Casa de Juan Gabriel, donde reposan las cenizas del cantante, con la participación del tenor José Luis Ordoñez, la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca y el Mariachi Así es México, bajo la dirección del maestro Jaime Mata.

El cierre del festival, el 31 de agosto, estará a cargo de la cantante española Natalia Jiménez en la Plaza de la Mexicanidad, quien expresó su privilegio de rendir homenaje al cantante, compositor y amigo.

Con talleres culturales, charlas y espacios de convivencia, Juangabrielísimo no solo celebra el legado de Juan Gabriel, sino que impulsa el turismo y la economía local, reafirmando su figura como símbolo de identidad y orgullo para Ciudad Juárez.

