Justin Timberlake se declara culpable de conducir ebrio

Justin Timberlake se declaró culpable este viernes de conducir en estado de ebriedad, resolviendo el caso penal derivado de su arresto en junio en los Hamptons de Nueva York por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol.

El cantante y actor compareció en el Tribunal de Sag Harbor Village para presentar una nueva declaración de culpabilidad por el cargo menor.

Previamente en el día, agentes de policía escoltaron a Timberlake cuando salió de la oficina de su abogado y cruzó la calle hacia el juzgado mientras una multitud, incluidos periodistas, lo rodeaba. Los oficiales gritaban: “¡Retrocedan!", para despejar el camino hacia la entrada principal del juzgado.

Los detalles del acuerdo con los fiscales no fueron revelados, pero una persona con conocimiento del acuerdo dijo que Timberlake acordó admitir su culpabilidad por un delito menor de “conducir bajo incapacitado”, una infracción de tránsito que conlleva una multa de 300 a 500 dólares y una suspensión de la licencia de 90 días.

La persona habló con la agencia de noticias The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar públicamente sobre el acuerdo hasta que fue aprobado por un juez este viernes.





