Kalimba es acusado de mala actitud por una joven

Kalimba vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por que una joven lo acusó de tener una mala actitud tras acceder a tomarse una foto con ella.

La joven, identificada como Gabriela Quintanilla, compartió su mala experiencia a través de su cuenta de Twitter, la cual rápidamente se hizo viral, a tal punto de que el cantante tuviera que pronunciarse al respecto.

“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto”, se lee en la publicación de la joven.

Después contó que lo peor de todo fue que al revisar el Instagram de Kalimba, él se había quejado con una foto en el mismo lugar donde ella trabaja.

Aunque la joven dijo entender que antes que artistas son humanos, y que también tienen días malos, lamentó la actitud de Kalimba.

Por último, opinó que los famosos deberían de tratar mejor a sus fans, tomando en cuenta que gracias a ellos hacen dinero.

Kalimba se defiende de la acusación

El hilo de Twitter sobre la mala actitud de Kalimba se viralizó y los internautas arremetieron contra el cantante, por lo que el cantante decidió no quedarse callado.

'Hola, justo entre a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era CONTIGO específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows', le expresó el ex integrante de OV7 a Gabriela.