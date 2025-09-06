Cerrar X
Escena

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en Brasil

Karol G se robó el protagonismo del medio tiempo en el partido entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, celebrado en el Arena Corinthians de São Paulo

  • 06
  • Septiembre
    2025

En una noche histórica para la NFL en Sudamérica, Karol G se robó el protagonismo del medio tiempo en el partido entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, celebrado en el Arena Corinthians de São Paulo.

La artista colombiana ofreció un espectáculo cargado de ritmo, color y sabor latino, que hizo vibrar a los más de 50 mil asistentes y a millones más vía streaming.

El show inició con una flor amarilla iluminada en el centro del campo, de la que emergió Karol G vestida de dorado y con un top decorado con piñas, en sintonía con la estética tropical de su nuevo disco Tropicoqueta.

La primera canción fue Bandida Entrenada, interpretada en portugués y con mezcla de reguetón y funk brasileño, como guiño al público local.

Luego llegaron éxitos como Si antes te hubiera conocido y Un Gatito Me Llamó, acompañada por fuegos artificiales, mientras que en el clímax del espectáculo la artista bailó samba junto a bailarines vestidos de amarillo.

El cierre estuvo a cargo de Papasito, un merengue en espanglish que puso a todo el estadio a corear.

EH UNA FOTO - 2025-09-06T100532.716.jpg

Con poco más de seis minutos de duración, el show fue transmitido gratuitamente por YouTube como parte de la estrategia de expansión internacional de la NFL, marcando la primera vez que un partido de temporada regular se compartió en abierto a nivel global.

Karol G se convirtió así en la primera artista latina en encabezar un show de medio tiempo en un partido oficial de la liga fuera de Estados Unidos, consolidando su impacto global y el crecimiento del futbol americano en Brasil.

G0LGrGCXUAA4S_V.jfif

Previo al encuentro, la cantante brasileña Ana Castela interpretó el himno de Brasil, mientras que el saxofonista Kamasi Washington interpretó el de Estados Unidos, en un gesto que resaltó el carácter internacional del evento.

Con este espectáculo, Karol G no solo reafirmó su posición como ícono de la cultura latina, sino que también dejó huella en la historia de la NFL.


