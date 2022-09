Kate del Castillo es Reina del Sur ¡y del rating!

Con una producción cargada de drama y acción, Kate del Castillo se reporta lista para mostrarle al público la tercera temporada de la serie.

La tercera temporada de La Reina del Sur regresa el 18 de octubre, y Kate del Castillo asume el reto para mostrarle a la audiencia una renovada Teresa Mendoza que promete será: "Muy, muy diferente. Van a ver una Teresa bien dura, una Teresa bien guerrera, una Teresa como nunca la han visto. Físicamente, también hice un cambio", compartió.

La trama comienza cuatro años después de que las autoridades estadounidenses condenaron a Teresa por el asesinato de tres agentes antidrogas. Separada de su hija Sofía, la protagonista vive en una prisión de máxima seguridad, despojada de todas las libertades.

Sin embargo, logra escapar mediante un sofisticado plan ideado por sus viejos amigos, Oleg y Jonathan, quienes la llevan a México. Ahí se reúnen con el presidente Epifanio Vargas y Teresa accede a embarcarse en una peligrosa misión que la llevará por toda América Latina, con la esperanza de poder poner fin a su vida de fugitiva y reunirse finalmente con su hija.

"Fueron más de 300 locaciones, más de 15 ciudades, cinco países. Estuvimos por todas partes y lo más lindo es que, a diferencia de la temporada dos, ahora estuvimos por toda Latinoamérica. Eso es para mí muy impactante", compartió Kate.

Sentirse respaldada por una producción de primer nivel, hace que la actriz no descarte la idea de una cuarta temporada. "A veces digo: ´OK, suficiente, quiero que la serie termine en la cima, con la gente aún interesada. Pero entonces pasan dos años y pienso: ´¡Ay, necesito a Teresa Mendoza en mi vida!´. No sé qué vaya a pasar. Probablemente es hora de dejarla ir, no lo sé. Ya veremos", finalizó.