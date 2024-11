Katy Perry abre segunda fecha en Monterrey tras 'sold out'

A tan solo unos minutos de haber dado inicio la venta general, Katy Perry consiguió hacer sold out en todas sus presentaciones anunciadas para nuestro país, logrando así la apertura de segundas fechas.

La cantante estadounidense regresará a México como parte de su nueva gira mundial The Lifetimes Tour, un espectáculo exclusivo que visitará las tres principales arenas del país: Arena CDMX, Arena Monterrey y Arena Guadalajara.

Estos conciertos marcan el regreso de la artista a México, donde es muy querida por su energía vibrante y su talento único.

Katy Perry, famosa por sus espectaculares y coloridos shows en vivo, ofrecerá un concierto que promete ser inolvidable para sus fanáticos mexicanos.

No obstante, tras la alta demanda y la rápida venta de boletos para su primera presentación en Monterrey, la artista ha confirmado una segunda fecha, mismo que se repite en sus conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara.

La gira de la cantante incluye paradas en:

Arena CDMX el 25 y 26 de abril

Arena Monterrey el 28 y 29 de abril

Arena Guadalajara el 1 y 2 de mayo

La gira coincide con el lanzamiento de su esperado sexto álbum de estudio, 14, un trabajo que refleja su estilo provocador y audaz. Con este álbum, Perry mantiene su sello distintivo de himnos pop festivos y llenos de energía, un regreso “sexy e intrépido” que promete emocionar a sus seguidores. 143 ha sido recibido con entusiasmo por los fans, quienes disfrutan de las canciones llenas de corazón y ritmo.

Desde su debut en 2008 con One of the Boys, Katy Perry ha acumulado más de 115 mil millones de reproducciones y ventas mundiales de más de 70 millones de álbumes. Con 143 millones de canciones vendidas, la cantante continúa siendo una de las artistas más influyentes y exitosas del pop mundial, y su The Lifetimes Tour será una experiencia única para sus seguidores mexicanos.

¿Dónde comprar las entradas?

Arena CDMX:

Puntos de venta: www.superboletos.com, y en taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro y Soriana.

Arena Monterrey:

Puntos de venta: www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.

Arena Guadalajara:

Puntos de venta: www.superboletos.com





