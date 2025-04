Katy Perry emprende gira mundial inspirada en la ciencia ficción

En menos de un año, Katy Perry ha lanzado un álbum, hizo campaña por la vicepresidenta Kamala Harris y, recién esta semana, voló al espacio. Mientras se dirige a la Ciudad de México para iniciar una gira mundial el miércoles, la superestrella del pop no muestra intención de bajar la intensidad.

"Siempre estoy abierta y digo, '¿Por qué no?' y 'Vamos a intentarlo'", comentó recientemente a The Associated Press en medio de sus ensayos en el sur de California. "El poder de tus pensamientos es increíble porque todo comienza con un pensamiento. Tuve este pensamiento, 'Quiero ir de gira'. Y aquí estamos".

Con esa apertura para intentar también viene aceptar que no todos los esfuerzos serán una victoria. Su álbum de septiembre, "143", recibió críticas negativas, y ella también fue criticada por colaborar con el atribulado productor Dr. Luke. Celebridades como Olivia Munn y Emily Ratajkowski criticaron el uso de recursos del vuelo espacial como superfluo e indulgente. Y Harris finalmente perdió la elección de noviembre ante el presidente Donald Trump.

Pero la longevidad de Perry y la escala de su fama desde su éxito de 2008, "I Kissed a Girl", se atribuyen al menos en parte a su disposición para levantarse después de un revés, como canta en su himno de empoderamiento de 2013, "Roar".

"Puedo controlar lo que puedo controlar", expresó.

Ese mantra se ha refinado en los últimos 15 años a través de su práctica de la Meditación Trascendental. La técnica de meditación ha sido adoptada por un puñado de celebridades, incluyendo, quizás con más fervor, al fallecido David Lynch, a quien Perry acredita por difundir la práctica y su mensaje.

"Eso cambió mi vida. Y he emprendido un largo viaje interior para desenredar algunos cables, responder algunas preguntas, estar más centrada, encontrar el poder dentro de mí misma", manifestó.

Perry está fascinada por todo lo espiritual, entrelazando casualmente en la conversación referencias a la astrología, el eneagrama y la cardología, que pretende impartir conocimientos místicos sobre la personalidad de un individuo a través de cartas de juego. Perry también atribuye a su hija, Daisy, el haberla impulsado en un viaje de autodescubrimiento y mejorar su "divinidad femenina".

"Ser madre simplemente te hace subir de nivel con ese tipo de poder", dijo. "Creo que simplemente me he convertido en la mujer fuerte que siempre soñé e idolatré."

Ese viaje también ha encaminado su enfoque hacia la música y el espectáculo, hasta la narrativa de su gira con temática de ciencia ficción Lifetimes Tour. Citando películas como "Blade Runner" y “The Fifth Element” ("El Quinto Elemento") como inspiraciones visuales y temáticas, Perry interpretará a un personaje de videojuego que se enfrenta a fuerzas malignas.

"Realmente se trata de creer en uno mismo y liderar con amor. Esos siempre son mis mensajes, no importa cómo lo envuelva o cualquier gira que traiga. Es amor y empoderamiento", expresó. "Cuando puedo liderar con el ejemplo, simplemente se propaga."

La gira de Perry, que tiene más de 80 presentaciones, será principalmente una muestra de su carrera abarcando éxitos pasados, pero con un toque de baile en algunas de las canciones pop tradicionales. "Le digo a todos que tienen que usar zapatos cómodos", explicó.

En los casi dos décadas desde que Perry emergió como estrella del pop, ha hecho de la lírica irónica, en línea con su sentido del humor "muy sarcástico", y los mensajes pegajosos de empoderamiento el signo distintivo de sus canciones. La recepción crítica a sus álbumes más recientes ha sido menos entusiasta, pero eso no ha detenido a la artista de 40 años para darlo todo en esta gira, calificándola como "Disneylandia sobre ruedas."

"Siento una responsabilidad hacia mi audiencia que realmente ha estado conmigo en este viaje durante toda esta vida para darles esa sensación que tuvieron cuando escucharon por primera vez 'Teenage Dream'", afirmó.

