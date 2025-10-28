Cerrar X
Escena

Keanu Reeves se convierte en ángel en nueva comedia

El actor deja la acción para protagonizar 'Cuando el cielo se equivoca', cinta dirigida por Aziz Ansari que combina humor y reflexión social

  28
  Octubre
    2025

Para su más reciente película, "Cuando el cielo se equivoca", Keanu Reeves se aleja de las balas, los cuchillos y la acción para convertirse en un novato ángel cuyas acciones tendrán graves consecuencias y harán reír a más de uno.

Escrita y dirigida por Aziz Ansari, la película narra la historia de Arj (interpretado por el mismo Ansari), un trabajador cansado por tantos turnos extras, sin casa y con deudas por pagar, cuya vida da un giro cuando un ángel (Reeves) interviene e intercambia su agotada vida por la de un exitoso empresario (Seth Rogen)... pero ¿realmente su felicidad dependerá de ese golpe de suerte?

“Es un rol genial. Es fantástico hacer de alguien antiguo e ingenuo, y que todo parezca la primera vez para este ángel siendo humano. Es una historia de amistad, de superación”, dijo Reeves durante el estreno de la cinta en el Festival de Cine de Toronto.

El protagonista y director de la película destacó que la presencia de Reeves era esencial para lograr un buen resultado, por lo que cuando su participación estuvo en duda por una lesión en la rodilla, pasó por su mente abandonar la realización.

“Keanu podría haber dicho: ‘Hey, lo siento, me bajo del proyecto’. Pero no lo hizo. Para mí, que crecí viendo Máxima velocidad y Matrix, era un dios del cine. Tenerlo en la película fue un sueño. Sin él, todo se hubiera derrumbado”, dijo Ansari.

Si bien la cinta puede recordar a otras que tratan sobre el cambio de roles y personalidades, la comedia aquí es la ganadora, gracias al ensamble de actores y al humor que Reeves impregna en su personaje de principio a fin.

“Pero no solo nos reímos; la película aborda cuestiones sociológicas, culturales, de disparidad salarial y de estatus con mucha delicadeza. Creo que eso es lo que la eleva y espero promueva la comprensión, la compasión y la empatía con quienes luchan diariamente como Arj”, indicó Reeves.


