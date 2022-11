Kim Kardashian recibe premio por su marca 'Skims'

La celebrity Kim Kardashian fue honrada por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, por su línea de fajas llamada SKIMS, y aprovechando el reconocimiento, llamó a los diseñadores a ser más inclusivos con sus diseños; que pueden ser para todos los tipos de cuerpos.





Kardashian recibió el primer Premio a la Innovación presentado por Amazon Fashion por su marca de fajas SKIMS. El cofundador y director ejecutivo Jens Grede y la socia fundadora y directora de productos Emma Grede también se unieron a Kardashian para recibir el premio inaugural.



El equivalente de la industria de la moda a los Oscar se llevó a cabo el lunes por la noche y fue presentado por la actriz Natasha Lyonne y los diseñadores y miembros de CFDA Joseph Altuzarra, Gabriela Hearst, Aurora James, Lazaro Hernandez y Jack McCollough. La velada conmemoró la historia de la moda estadounidense y los 60 años de la organización de la moda.

Martha Stewart entregó el premio a Kardashian, quien tuvo que hacer un anuncio rápido cuando sonó un teléfono justo antes de que comenzara a hablar.

Las Kardashian estuvieron totalmente representadas en el espectáculo Khloe Kardashian y Kendall y Kylie Jenner viendo cómo su hermana aceptaba su honor.





Este año, Law Roach fue honrado con un nuevo premio que reconoce a los estilistas por su trabajo.



Bradley Cooper, Trevor Noah y Christina Ricci estuvieron entre otros de los presentadores de esa noche, en la que una variedad de diseñadores se llevaron a casa trofeos y Lenny Kravitz recibió el premio Fashion Icon Award de CFDA.





“(Kravitz es) natural, genial, ecléctico, intrépido”, dijo Cooper al presentar a Kravitz. Sea lo que sea, lo tiene. Y cuando se trata de moda, no hay nadie más genial. No hay ningún otro músico vivo hoy que vista cuero y Lenny como un leopardo”.

“El armario de mi madre era mi boutique personal. Me pongo bufandas, cinturones, botas de plataforma, boas que emulan a mis héroes de los Jackson Five, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, David Bowie y Miles Davis”, dijo Kravitz, recordando su juventud a finales de los años 60 y 70.