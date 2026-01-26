Timothée Chalamet y Kylie Jenner disfrutan escapada en Los Cabos

La atención mediática volvió a centrarse en Timothée Chalamet y Kylie Jenner, quienes recientemente fueron vistos disfrutando de unos días de descanso en Los Cabos, México, uno de los destinos turísticos más exclusivos del país.

Aunque ambos intentaron mantener un perfil discreto, su presencia no pasó desapercibida.

Comerciantes y ciudadanos locales captaron imágenes de la pareja durante sus recorridos por la ciudad, las cuales comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Cena íntima y actitud relajada

Las primeras fotografías mostraron a Chalamet y Jenner caminando de manera relajada por las calles, a las afueras de una tienda de trajes de baño.

Las imágenes fueron difundidas por los propietarios del establecimiento, quienes las obtuvieron a través de cámaras de seguridad exteriores.

Posteriormente, el medio estadounidense TMZ compartió nuevas imágenes donde se observa a la pareja compartiendo una cena íntima en Flora Farms, un reconocido restaurante de Cabo San Lucas famoso por su concepto “de la granja a la mesa” y frecuentado por celebridades.

Celebración personal y rumores

Testigos señalaron que ambos se mostraron cercanos, conversando y riendo durante la velada, sin muestras excesivas de afecto público.

La visita coincidió con la reciente nominación al Oscar de Timothée Chalamet, lo que ha sido interpretado como una celebración privada.

La relación entre el actor y la empresaria comenzó en 2023 y, pese a rumores ocasionales de ruptura, esta escapada refuerza la versión de que siguen juntos y estables, generando incluso especulaciones sobre un posible compromiso.

Comentarios