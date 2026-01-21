Podcast
Escena

Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores 2026 y se convirtió, a los 36 años, en la mujer más joven en lograrlo

La cantante estadounidense Taylor Swift fue oficialmente incluida en el Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame) como parte de la clase de 2026, convirtiéndose en la mujer más joven en la historia de la institución en recibir este reconocimiento.

El anuncio se realizó este 21 de enero de 2026 durante el programa CBS Mornings.

Con 36 años, Swift superó el récord previo de Carole Bayer Sager, quien había sido inducida a los 43 años.

Ingreso en su primer año de elegibilidad

Swift entra al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, ya que la institución exige que hayan pasado al menos 20 años desde el primer lanzamiento comercial de una canción.

Su sencillo debut, Tim McGraw, fue publicado en 2006.

La inducción reconoce no solo su impacto comercial, sino su trayectoria como compositora, con más de 180 canciones escritas o coescritas a lo largo de su carrera.

La cantante estadounidense forma parte de una destacada generación de nuevos miembros que incluye a Alanis Morissette; Gene Simmons y Paul Stanley, de KISS; Kenny Loggins; Christopher “Tricky” Stewart; Walter Afanasieff; y el dúo compuesto por Terry Britten y Graham Lyle.

Canciones emblemáticas de su legado

Entre las obras de Swift destacadas durante el proceso de nominación figuran All Too Well (10 Minute Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty, canciones que reflejan su habilidad narrativa, versatilidad estilística e influencia cultural.

La ceremonia oficial de inducción se celebrará el 11 de junio de 2026 en Nueva York, y se espera que Taylor Swift asista al evento, que reunirá a figuras clave de la música popular.

Un reconocimiento a su impacto autoral

Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores honra a los autores más influyentes de la música popular.

Con esta inducción, Swift se suma a una lista que incluye a leyendas como Carole King, Paul Simon, Stevie Wonder, Dolly Parton y Elton John.

El reconocimiento consolida a Taylor Swift no solo como una de las artistas más exitosas de su generación, sino como una de las compositoras más influyentes de la música contemporánea.


