Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
obra_inconclusa_de_la_comapa_c5dabd670d
Tamaulipas

Ciudadanos reportan obra abandonada realizada por la COMAPA

Los residentes denunciaron una vez más los trabajos inconclusos y los daños al pavimento realizados por personal de la COMAPA

  • 21
  • Enero
    2026

Un trafitambo, cinta amarilla, un bote y un neumático usado en medio de la calle son los únicos señalamientos que advierten sobre un suelo inestable y montones de tierra abandonados tras una reparación que, de acuerdo con vecinos, nunca fue necesaria.

Los residentes de la calle Oficiales, en la colonia Valle de Bravo de Reynosa, denunciaron una vez más los trabajos inconclusos y los daños al pavimento realizados por personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

De acuerdo con los afectados, en esa zona no existía ningún problema en el suministro de agua potable ni en el sistema de drenaje que justificara la apertura del pavimento, por lo que consideran injustificada la intervención.

La molestia aumentó al señalar que los trabajos quedaron abandonados desde hace semanas, sin que se haya regresado a concluir la reparación ni a retirar los montones de tierra que obstruyen parcialmente la vialidad.

“Es un montón de tierra, ya tienen semanas ahí; nada más vinieron y abrieron, pero no sabemos para qué, porque aquí no nos inundábamos, no se nos tiraba el agua y no teníamos ningún problema”, comentó Catalina Ríos Lara, comerciante del lugar.

Cansados de una situación que aseguran se repite con frecuencia en distintas calles de Reynosa, los vecinos solicitaron a las autoridades que programen cuadrillas de manera más efectiva para concluir las reparaciones y repavimentar los espacios dañados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_aeropuerto_mty_8c25bddd0d
Remodelaciones en Aeropuerto de Monterrey 'asfixian' a pasajeros
nl_trafico_d359b9873d
Reactivan en la urbe regia contraflujos tras vacaciones
EH_UNA_FOTO_3200ac836e
Registra Monterrey vialidad fluida durante Navidad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T140519_177_b87cdc5aee
Anuncia NL estrategias para conectividad área ante Mundial 2026
san_pedro_sede_latam_637ab3f2b4
Tendrá San Pedro foro de movilidad sostenible
decomso_droga_saltillo_sintetica_8991538115
Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×