Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_green_day_super_bowl_55b9e7b317
Escena

Green Day abrirá el Super Bowl 60 con show especial

Green Day será la encargada de inaugurar el Super Bowl LX con una ceremonia especial de aniversario por los 60 años del máximo evento de la NFL

  • 18
  • Enero
    2026

Green Day será la encargada de inaugurar el Super Bowl LX con una ceremonia especial de aniversario por los 60 años del máximo evento de la NFL.

La banda de punk rock originaria del East Bay, en el área de la Bahía de San Francisco, se presentará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, sede del gran partido.

A diferencia del tradicional espectáculo de medio tiempo, que en esta edición estará encabezado por Bad Bunny, la participación de Green Day formará parte de la ceremonia de apertura, diseñada para rendir homenaje a la historia del campeonato.

G-82z-fXkAATEbO.jpeg

Homenaje a las leyendas de la NFL

Durante la actuación, el grupo interpretará un medley con algunos de sus mayores éxitos, mientras exjugadores MVP de distintas ediciones del Super Bowl desfilarán por el emparrillado como parte del tributo.

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, expresó su entusiasmo por participar en el evento:

G-9f7A1WQAAzfHL.jpeg

“¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Supertazón 60 aquí mismo! Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”.

Transmisión y actividades previas

La NFL destacó que esta ceremonia busca arrancar el partido de forma poderosa, honrando a las leyendas del fútbol americano con una banda local icónica.

La transmisión será en vivo a partir de las 3:00 de la tarde, hora del Pacífico, a través de NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

Como parte de la semana del Super Bowl, Green Day también ofrecerá un concierto previo el 6 de febrero en San Francisco, acompañados por Counting Crows.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T132006_905_9a92dcee99
Gérard Depardieu y paparazzi llegan a un acuerdo
EH_DOS_FOTOS_2026_01_19_T110224_058_3d77563f14
Putin es invitado al Consejo de la Paz de Trump
publicidad

Últimas Noticias

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
146a13eb_a509_477f_98c8_13a64b546a73_e4389a508c
Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T135011_001_b2f1580e05
Maestro colombiano sobrevive tras desaparecer en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×