Green Day abrirá el Super Bowl 60 con show especial

Green Day será la encargada de inaugurar el Super Bowl LX con una ceremonia especial de aniversario por los 60 años del máximo evento de la NFL.

La banda de punk rock originaria del East Bay, en el área de la Bahía de San Francisco, se presentará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, sede del gran partido.

A diferencia del tradicional espectáculo de medio tiempo, que en esta edición estará encabezado por Bad Bunny, la participación de Green Day formará parte de la ceremonia de apertura, diseñada para rendir homenaje a la historia del campeonato.

Homenaje a las leyendas de la NFL

Durante la actuación, el grupo interpretará un medley con algunos de sus mayores éxitos, mientras exjugadores MVP de distintas ediciones del Super Bowl desfilarán por el emparrillado como parte del tributo.

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, expresó su entusiasmo por participar en el evento:

“¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Supertazón 60 aquí mismo! Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”.

Transmisión y actividades previas

La NFL destacó que esta ceremonia busca arrancar el partido de forma poderosa, honrando a las leyendas del fútbol americano con una banda local icónica.

La transmisión será en vivo a partir de las 3:00 de la tarde, hora del Pacífico, a través de NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

Como parte de la semana del Super Bowl, Green Day también ofrecerá un concierto previo el 6 de febrero en San Francisco, acompañados por Counting Crows.

