Fabiola Campomanes anuncia muerte de su madre tras complicaciones

A través de redes sociales, la actriz mexicana compartió un mensaje emotivo donde agradece a doña Mari por el tiempo compartido

  • 08
  • Febrero
    2026

La actriz Fabiola Campomanes se encuentra de luto debido a que anunció que Mari Rojas, de 83 años, perdió la vida tras sufrir diversas complicaciones.

A través de redes sociales, compartió unas fotografías de su madre acompañado del siguiente mensaje.

"Vuela alto mami ! Gracias por todo !! Ya te extraño . Te amo tanto 💔"

Hace más de un mes, compartió un mensaje de apoyo para su madre, donde mencionó que hace mucho no podía explicar lo que sucedía, pero que se encontraba acompañando a su madre que se encontraba delicada de salud.

"He estado en silencio.
No por ausencia, sino por presencia.
Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon.
Acompañándola. Sosteniéndola. Aprendiendo.
La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí.
Y algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca.
No es fácil.
Es duro, es distinto, es confrontante.
Pero también es un privilegio inmenso.
Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia.
La vida nos enseña, tarde o temprano, que quienes nos sostuvieron un día, hoy nos necesitan sosteniendo.
Aquí estoy.
Aprendiendo a cuidar.
Aprendiendo a agradecer.
Aprendiendo a estar.
Gracias por la paciencia, por el cariño y por entender los silencios 🤍
TE AMO MADRE"

Complicaciones de salud de la señora Mari

Las complicaciones de la madre de la actriz de cine, teatro y televisión, se derivaron de la cirugía de colón a la que se sometió el pasado 6 de enero.

Esto provocó que la interprete de papeles en novelas como "Mi corazón es tuyo" hiciera una pausa profesional para acompañar a su madre en este difícil momento.

 


