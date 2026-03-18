Selena Gomez hará cameo en 20 aniversario de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus confirmó que Selena Gomez tendrá un cameo especial en el esperado aniversario 20 de Hannah Montana, cuyo estreno está programado para el 24 de marzo de 2026 en Disney+.

La revelación se dio en una entrevista con Variety, donde Cyrus compartió que la aparición de Gomez fue organizada como una sorpresa durante la grabación del especial, conducido por la podcaster Alex Cooper.

“Adoro a Selena, pero no sabía lo mucho que nuestra amistad significaba para los fans”, confesó la cantante, dejando claro el impacto emocional que este reencuentro ha generado en redes sociales.

El momento resulta especialmente significativo, ya que Gomez participó en la serie original interpretando a Mikayla, rival musical de Hannah, en uno de los cruces más recordados del universo Disney.

The rivalry between Hannah Montana and Mikayla is considered one of the most iconic antagonistic arcs in Disney Channel historypic.twitter.com/Gixxyj1F0k — ︎ ︎Bleu ciel 🌎 💙 (@Wizardinnature) March 18, 2026

Un espectáculo cargado de nostalgia

El especial, titulado Hannah Montana 20th Anniversary Special, promete ser un viaje emocional para toda una generación. Entre los momentos más destacados se encuentra el regreso de Miley Cyrus al icónico personaje que la catapultó a la fama, interpretando canciones como The Best of Both Worlds y The Climb por primera vez en más de 15 años.

Además, la producción incluirá una entrevista íntima grabada frente a una audiencia en vivo, con escenarios recreados de la serie original, como la sala de los Stewart y el famoso clóset de Hannah Montana.

La grabación del especial tuvo lugar en los estudios Sunset Gower de Hollywood, donde más de 200 fans fueron testigos del regreso de la estrella. Vestidos con atuendos inspirados en la estética del show, pelucas, lentejuelas y colores brillantes, los asistentes vivieron una experiencia inmersiva que evocó el fenómeno cultural que fue la serie entre 2006 y 2011.

Cuando Cyrus apareció en el escenario con la clásica peluca rubia, la reacción fue inmediata. Entre gritos y aplausos, interpretó temas emblemáticos mientras reafirmaba el vínculo con su audiencia.

Más que un show, un fenómeno cultural

“Hannah Montana” no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno global que dominó la cultura juvenil de su época. Con millones de horas reproducidas en plataformas digitales y giras que agotaron entradas en todo el mundo, la producción consolidó a Cyrus como una de las estrellas más influyentes de su generación.

A sus 33 años, Miley Cyrus reconoce que este reencuentro también es una reconciliación con su pasado. Tras años de distanciarse de su imagen de estrella Disney, ahora busca integrar todas sus etapas artísticas.

“Prefiero ser como un mosaico de todo lo que he sido”, explicó, destacando que este especial es una forma de honrar su historia y agradecer a los fans que la han acompañado durante dos décadas.

Además del cameo de Selena Gomez, el especial incluirá material inédito, recuerdos de la serie e incluso la posibilidad de nueva música. Cyrus adelantó que este proyecto podría abrir la puerta a futuras ideas, incluyendo colaboraciones inesperadas.

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