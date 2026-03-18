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Internacional

Trump recibirá restos de seis militares caídos en guerra con Irán

Donald Trump recibirá los restos de seis militares muertos en Irak tras la caída de un avión cisterna. El accidente eleva a 13 las bajas en la guerra con Irán

  • 18
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles el traslado digno de los restos de seis militares que murieron tras el accidente de un avión cisterna en Irak, en medio de la guerra con Irán.

La ceremonia se llevará a cabo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, en lo que será la segunda ocasión en que el mandatario participa en este protocolo desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Lee la nota completa: Confirma EUA cuatro muertos tras caída de avión militar en Irak3

Accidente durante operaciones militares

Los seis tripulantes fallecieron la semana pasada cuando su aeronave KC-135 se estrelló en el oeste de Irak mientras participaban en operaciones de apoyo en la región.

De acuerdo con el Pentágono, el accidente ocurrió tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en espacio aéreo aliado.

Las autoridades descartaron que el hecho haya sido causado por fuego enemigo o fuego amigo, aunque las investigaciones continúan.

Aumentan bajas en el conflicto

Con este hecho, la cifra de militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán asciende a al menos 13, mientras que cerca de 200 han resultado heridos, incluidos 10 en estado grave.

El conflicto también ha intensificado la presión sobre las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump ha reconocido el impacto emocional que representan estas ceremonias militares.

“Es la parte mala de la guerra”, declaró previamente tras asistir a un traslado digno similar el pasado 7 de marzo.

En esa ocasión, al ser cuestionado sobre la posibilidad de acudir a más ceremonias, respondió: “Estoy seguro. Odio hacerlo, pero es parte de la guerra, ¿no?”.

Identifican a los militares fallecidos

Entre las víctimas se encuentran elementos asignados a distintas unidades de reabastecimiento aéreo, provenientes de estados como Alabama, Ohio, Indiana, Kentucky y Washington.

Tres de ellos pertenecían al 6º Ala de Reabastecimiento Aéreo en Florida, mientras que los otros tres formaban parte del 121º Ala en Ohio.

 


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