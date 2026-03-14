Labrinth dice estar 'harto de la industria' y 'Euphoria'

El músico y productor británico Labrinth lanzó duras críticas contra la serie Euphoria y aseguró que está “harto de esta industria”, en una publicación en redes sociales que ha generado polémica en torno a la próxima temporada del popular drama televisivo.

El artista, quien compuso la música de las dos primeras temporadas del programa, publicó el viernes un mensaje en Instagram en el que también arremetió contra Columbia Records, la discográfica que distribuye la banda sonora de la serie.

“Me retiro. Gracias y buenas noches”, escribió el músico, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre seguidores del programa.

Incertidumbre sobre la tercera temporada

La ruptura pública ocurre después de que la cadena HBO confirmara el año pasado que el compositor Hans Zimmer participará en la música de la tercera temporada.

Hasta ahora no está claro si la música que Labrinth compuso para la nueva entrega seguirá formando parte de la producción ni qué provocó el conflicto con la serie.

El fin de semana pasado, Labrinth incluso apareció en la Semana de la Moda de París junto al creador del programa, Sam Levinson, quien presentó imágenes de la nueva temporada.

Una banda sonora clave para el éxito de la serie

Labrinth fue ampliamente reconocido por crear la atmósfera sonora característica de Euphoria, además de aportar varias canciones originales.

Entre ellas destaca All For Us, tema que se convirtió en un éxito y que le valió un premio Premios Emmy.

En julio de 2025, el músico había celebrado públicamente la llegada de Zimmer al proyecto.

“¡Otro capítulo en el universo de Euphoria! Es genial unirme a Hans, uno de mis héroes en la música para cine, y aportar algo de magia nueva a esta temporada”, escribió entonces.

Zimmer respondió con elogios, señalando que la música de Labrinth había definido la identidad sonora del programa.

Filtración de música

La polémica se intensificó después de que el artista publicara en Instagram un fragmento de audio inédito que seguidores y cuentas especializadas interpretaron como parte del soundtrack de la tercera temporada.

El cliP fue difundido ampliamente en redes sociales y algunos fans lo identifican con el título provisional “Prostitute”, aunque no existe confirmación oficial sobre su origen.

el hecho de que labrinth les esté filtrando el soundtrack de la tercera temporada de euphoria el lore que debe haber detrás dios pic.twitter.com/BqzEpkErqM — ؘjuandi (@poxelse) March 14, 2026

Tampoco está claro si el material forma parte del nuevo score o si se trata de una demo independiente.

Estrenada en 2019, la serie sigue la vida de un grupo de adolescentes estadounidenses y aborda temas como drogas, sexualidad e identidad.

El programa impulsó la carrera de varias jóvenes figuras de Hollywood, entre ellas Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, tiene previsto estrenarse el 12 de abril, e incluirá un salto temporal en la historia que mostrará a los personajes fuera del instituto.

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