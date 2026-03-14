Rusia envía 13 toneladas de medicinas para Irán

Un avión de transporte Ilyushin Il‑76 trasladó más de 13 toneladas de suministros médicos destinados a Irán, informó este sábado la embajada de Rusia en Kenia a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el Ministerio de Emergencias de Rusia, el cargamento consiste en unas 13 toneladas de medicamentos que fueron enviadas a Azerbaiyán, desde donde serán transferidas a las autoridades iraníes.

La agencia estatal TASS señaló que el envío se realizó en cumplimiento de una instrucción del presidente ruso, Vladimir Putin, y del ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov.

Según el reporte, la aviación del ministerio organizó el traslado de los fármacos hacia Azerbaiyán para que posteriormente sean entregados a las autoridades competentes del gobierno iraní.

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