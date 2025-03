Lady Gaga es galardonada con el Premio a la Innovación

Los iHeartRadio Music Awards galardonaron con el Premio a la Innovación a Lady Gaga, quien lo recibió con un emotivo discurso desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cantautora de 38 años celebró a lo grande el reconocimiento, honrando la belleza de la rareza y las diferencias humanas, desde la edad y la raza hasta la orientación sexual.

"Si algo he aprendido en las tres décadas que llevo en esto, es que la innovación más poderosa es tu autenticidad", dijo.

Mariah Carey dedicó su galardón como ícono a su fallecida mamá, una ex cantante de ópera y profesora de canto.

Previamente, Muni Long interpretó una emotiva versión de "We Belong Together" y Tori Kelly su éxito "Always Be My Baby"; Carey cantó desde el público.

Entre las presentaciones musicales estuvieron las de Bad Bunny y Billie Eilish, quienes también se llevaron a casa premios como Canción Urbana / Latin Pop del Año y Álbum del Año, respectivamente.

Taylor Swift logró el Tour of the Century a dos años de que empezara su gira "The Eras Tour".

