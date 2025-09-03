Cerrar X
Escena

Lady Gaga sorprende con videoclip filmado en Xochimilco

Lady Gaga estrenó 'The Dead Dance', dirigido por Tim Burton y grabado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, Ciudad de México

  • 03
  • Septiembre
    2025

La cantante Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al estrenar este miércoles “The Dead Dance”, un videoclip rodado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, uno de los lugares más emblemáticos y enigmáticos de la Ciudad de México.

La producción estuvo dirigida por el reconocido cineasta Tim Burton.

El tema musical fue compuesto por Gaga especialmente para la segunda temporada de la serie Merlina, donde además da vida al personaje de Rosaline Rotwood.

El video inicia en blanco y negro, mostrando a Gaga rodeada de muñecas en un ambiente similar a un cementerio. Conforme avanza, la narrativa visual introduce colores vibrantes, muñecas que cobran vida y bailarines enmascarados con movimientos inspirados en el icónico “Thriller” de Michael Jackson.

Con esta propuesta, Burton imprime su sello gótico y fantástico, fusionando el estilo de Gaga con el misticismo del lugar.

Por otra parte, la Isla de las Muñecas, situada en los canales de Xochimilco, es un sitio envuelto en leyendas. Su origen se remonta a los años 50, cuando Don Julián Santana Barrera comenzó a colgar muñecas viejas en los árboles para ahuyentar espíritus, tras hallar a una niña ahogada cerca de su chinampa.

Hoy en día, la isla es un atractivo turístico al que se accede en trajinera y es famosa por relatos paranormales: visitantes aseguran escuchar susurros o ver movimiento en las muñecas.

Más allá del mito, el sitio se ha convertido en un símbolo del folclore mexicano, combinando tradición oral, lo sobrenatural y el encanto de Xochimilco.


Comentarios

