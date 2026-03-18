Selección femenil de Irán regresa a casa en medio de tensiones

La selección femenil de futbol de Irán regresó este miércoles a su territorio tras varios días de incertidumbre internacional, luego de una polémica generada durante su participación en la Copa de Asia.

De acuerdo con la agencia Fars, las jugadoras y el cuerpo técnico ingresaron al país a través de la frontera de Bazargán, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, tras su paso por Malasia y Turquía.

El equipo permaneció cerca de una semana en Kuala Lumpur, luego de salir de Australia, donde se desató la controversia.

Durante su debut en el torneo, el pasado 2 de marzo ante Corea del Sur, varias jugadoras evitaron cantar el himno nacional, lo que provocó fuertes críticas desde medios iraníes, que incluso las calificaron de “traidoras”.

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Solicitudes de asilo y retractaciones

Tras el incidente, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia por temor a posibles represalias en su país.

Sin embargo, con el paso de los días, cinco de ellas desistieron de su petición, por lo que actualmente solo dos permanecen en territorio australiano.

El ofrecimiento de asilo fue respaldado por autoridades locales, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara al gobierno australiano a brindar protección a las futbolistas.

Eliminación y cambio de postura

Después del episodio inicial, las jugadoras sí entonaron el himno en sus siguientes compromisos, antes de quedar eliminadas el 8 de marzo tras caer ante Filipinas.

El equipo había llegado al torneo antes del estallido del conflicto interno en Irán, lo que añadió presión al contexto que enfrentaron durante la competencia.

Aunque el gobierno iraní ya había anticipado el retorno del equipo, se desconoce el número exacto de integrantes que regresaron, así como el futuro de las jugadoras que permanecen fuera del país.

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