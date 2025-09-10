Cerrar X
Escena

Laura Pausini regresa a México con su gira 'Yo Canto Tour'

Laura Pausini traerá su esperado 'Yo Canto World Tour' a México en 2026, con conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

  • 10
  • Septiembre
    2025

La cantante italiana Laura Pausini anunció su gira mundial “Yo Canto Tour” que recorrerá Europa, América Latina y Estados Unidos durante 2026 y parte de 2027.

México será uno de los países elegidos para recibir a la artista, con tres conciertos programados:

  • Ciudad de México: 2 de mayo / Arena CDMX
  • Guadalajara: 5 de mayo / Arena Guadalajara
  • Monterrey: 7 de mayo / Arena Monterrey

El espectáculo en Monterrey iniciará a las 21:00 horas, prometiendo una noche inolvidable para los seguidores regiomontanos.

Un tour para celebrar su música

El "Yo Canto Tour" acompañará el lanzamiento del sencillo “Mi historia entre tus dedos”, producido por Paolo Carta, y formará parte de su próximo álbum “Yo Canto 2”, que incluirá reversiones en español de grandes clásicos.

Pausini destacó que busca un show que la represente al 100%, cuidando escenografía, repertorio y producción.

Alcance internacional de la gira

Cabe señalar que la gira iniciará el 28 de marzo de 2026 en Pamplona, España, y continuará por ciudades europeas como Tenerife, Valencia, Madrid y Barcelona, así como en Italia, Alemania, Suiza, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Suecia.

En América, recorrerá Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico, además de importantes ciudades de Estados Unidos como Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Los boletos para Monterrey estarán disponibles a partir del 13 de septiembre de 2025, a las 10:00 horas, a través de Superboletos.

Con más de 75 millones de discos vendidos, Laura Pausini se prepara para reencontrarse con sus fans mexicanos y ofrecer un espectáculo cargado de nostalgia, emociones y su inconfundible voz.


