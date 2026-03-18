Laura Pausini vuelve a sus raíces con ‘Yo canto 2’

A sus 51 años, Laura Pausini atraviesa una etapa en la que, más que demostrar algo al público, la artista aseguró que busca reencontrarse consigo misma. Ese proceso creativo y emocional da forma a Yo canto 2, su nuevo disco de versiones en español, con el que también arrancará su undécima gira internacional.

La artista presentará este trabajo en vivo el próximo 27 de marzo en España, antes de llevarlo a 12 países, incluido México, como parte del Yo canto World Tour 2026/2027.

Un disco nacido desde la incomodidad

Lejos de seguir fórmulas comerciales, Pausini concibe este álbum como un ejercicio íntimo. En entrevista, explicó que los covers no representan una vía fácil, sino una oportunidad para reinventarse y rendir homenaje a canciones que marcaron su vida.

La intérprete de "Se fue", tema que consolidó su éxito en América Latina, reconoció que el proyecto surgió en medio de un periodo de incertidumbre personal, tras un estancamiento emocional acentuado durante la pandemia de COVID-19.

“Sentía que ya había hecho todo”, confesó, al recordar una etapa en la que perdió motivación. Sin embargo, el respaldo de su familia y su entorno cercano la llevó a replantear su camino artístico.

Pausini admite que habla desde una posición privilegiada, al no depender económicamente de un nuevo lanzamiento. Aun así, subraya que este disco responde a una necesidad emocional más profunda.

“No hago este disco para ganar dinero, lo hago porque lo necesito para estar bien”, afirmó, al explicar que la música ha sido clave para evitar caer nuevamente en un estado anímico negativo.

Un reencuentro con la música y sus influencias

Con Yo canto 2, la cantante italiana revisita clásicos de la música en español que han sido parte de su historia personal. El repertorio incluye temas como Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, Eso y más de Joan Sebastian, Bachata rosa de Juan Luis Guerra y Oye mi canto de Gloria Estefan.

La artista reconoce que reinterpretar estos temas implica también tocar las memorias de sus seguidores, lo que le genera tanto emoción como incertidumbre sobre la recepción del disco.

Tras superar una etapa difícil, Pausini asegura sentirse más valiente y tranquila para tomar decisiones guiadas por su intuición, sin temor al resultado comercial.

“He crecido como persona viviendo en muchos países”, señaló, destacando la influencia de culturas como la española y latinoamericana en su identidad artística.

Nueva gira y conexión con el público

El lanzamiento de Yo canto 2 marca el inicio de una nueva etapa en vivo, con una gira que recorrerá Europa, América Latina y Norteamérica en los próximos meses.

Para la intérprete, este proyecto no solo es un homenaje musical, sino también una forma de reconectar con la niña que descubrió la música y con el público que la ha acompañado durante más de tres décadas.

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