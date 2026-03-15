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Tamaulipas

Fundan Asociación de Artistas y Creadores de Tamaulipas

Entre los proyectos que se contemplan a corto y mediano plazo se encuentra la posibilidad de habilitar espacios abandonados o poco utilizados

  • 15
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del estado y abrir más oportunidades para el talento local, este 13 de marzo quedó formalmente fundada la Asociación de Artistas y Creadores de Tamaulipas, una agrupación integrada por pintores, músicos, escritores, fotógrafos, escultores y promotores culturales que buscan impulsar el arte en sus distintas expresiones.

Impulso al talento local y colaboración entre creadores

El nacimiento de esta organización representa un paso importante para el sector cultural, ya que pretende generar redes de colaboración entre creadores de distintos municipios, así como promover exposiciones, talleres, encuentros artísticos y proyectos culturales que permitan visibilizar el trabajo de los artistas tamaulipecos.

Entre los proyectos que se contemplan a corto y mediano plazo se encuentra la posibilidad de habilitar espacios abandonados o poco utilizados para convertirlos en foros culturales, galerías o escenarios para la realización de obras de teatro, presentaciones musicales, exposiciones y diversas actividades artísticas, iniciativas que buscan dinamizar la vida cultural de ciudades como Matamoros, donde este tipo de actividades no son tan frecuentes.

Diálogo con autoridades y apoyo institucional

Asimismo, los integrantes de la asociación señalaron que buscarán establecer diálogo con autoridades municipales para que esta nueva organización sea escuchada y considerada en proyectos culturales, con la intención de generar apoyo institucional y abrir más espacios donde los artistas puedan desarrollar y mostrar su trabajo.

Mayor presencia del arte en la vida pública

Con esta iniciativa, los creadores esperan que el arte tenga mayor presencia en la vida pública del estado y que cada vez más ciudadanos se acerquen a las distintas manifestaciones culturales que forman parte de la riqueza artística de Tamaulipas.


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