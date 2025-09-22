Cerrar X
Le Sserafim rinde homenaje a Selena con cover de 'Amor prohibido'

El grupo de K-pop lanzó un cover del clásico tema previo a su show en CDMX, done tendrán su primer 'sold out' en México como parte de su gira 'Easy Crazy Hot'

  22
  Septiembre
    2025

En la industria musical, el mercado latino es uno que ha ganado importancia en los últimos años y México en específico es también un mercado importante, por lo que cada vez más artistas buscan tener más contacto con el público latino, y esta vez no fue la excepción.

Se trata del grupo surcoreano de K-pop, Le Sserafim, quien rindió homenaje a Selena Quintanilla al lanzar un cover de su icónico tema "Amor prohibido".

La versión ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y sirve como un "aperitivo" para sus fans en México previo a su presentación en la capital del país.

En el video se muestra a las integrantes interpretando la canción con un estilo casero y sencillo.

Le Sserafim se presentará en la Arena Ciudad de México por primera vez este martes como parte de su gira mundial "Easy Crazy Hot", con la cual presume de su primer "sold out" en el país.

La agrupación, compuesta por Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha y Hong Eunchae, es el primer grupo femenino lanzado por Source Music bajo HYBE, haciendo su debut el 2 de mayo de 2022 con su EP FEARLESS, el cual rápidamente llegó al puesto 14 en el Billboard 200.


Comentarios

