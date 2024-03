Lindsay Lohan y Jamie Lee juntas en secuela 'Un viernes de locos'

La actriz Lindsay Lohan ''confirmó'' su participación en la secuela de la comedia ''Un viernes de locos'' de 2003 durante su entrevista en "Andy Cohen Live" de SiriusXM.

Fue entonces cuando el presentador Andy Cohen le preguntó sobre los rumores de una secuela y Lohan afirmó que "está" sucediendo.

Lohan coprotagonizó con Jamie Lee Curtis la película familiar, que a su vez es un reinicio de la adaptación cinematográfica de 1976 de la novela de Mary Rodgers, protagonizada por Barbara Harris y Jodie Foster.

Sin embargo no compartió una línea de tiempo ni más detalles sobre el próximo proyecto y le dijo a Cohen: "No quiero decir demasiado".

"Y ambas estamos emocionadas", dijo.

Hasta ahora, no está claro en qué etapa se encuentra la secuela en este momento, pero Hollywood Reporter confirmó en mayo que Disney tenía una secuela en proceso con Curtis y Lohan juntas.

Y no se ha publicado ninguna sinopsis oficial, ni información sobre si la secuela pasaría directamente al streaming o se estrenaría en cines.

Los representantes de Lohan no respondieron de inmediato el martes a la solicitud de comentarios del Times, y un representante de Curtis dijo que la ganadora del Oscar estaba filmando en exteriores y no estaría disponible para hacer una declaración. Mientras que un portavoz de Disney se negó a hacer comentarios cuando The Times lo contactó.

Lohan, de 37 años, y Curtis, de 65, han expresado interés en regresar para una secuela de ''Un viernes de locos''.

En octubre de 2022, Curtis dijo que estaba "muy abierta creativamente" a retomar su papel y ofreció ideas adicionales para un posible seguimiento.

"Déjame ser la abuela, déjame ser la vieja abuela que cambia de lugar, para que Lindsay se convierta en la abuela sexy que todavía está feliz con su coprotagonista Mark Harmon en todas las formas en que tú serías feliz con Mark Harmon". el ganador del Oscar por "Todo, en todas partes, a la vez", bromeó en "The View".

"Me gustaría ver a Lindsay ser la abuela atractiva y me gustaría verme tratar con niños pequeños hoy. Quiero ser una madre helicóptero en el mundo de hoy", añadió.

Curtis habló sobre la posibilidad de una secuela de la película de Disney inmediatamente después de que Disney+ lanzara una secuela "Hocus Pocus" casi 30 años después

"Jamie y yo estamos abiertas a eso, así que lo dejaremos en las manos que sean. Sólo haríamos algo que la gente adoraría absolutamente", dijo.

