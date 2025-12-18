Podcast
Nuevo León

Acude Congreso local a entregar Paquete de Presupuesto 2026

Integrantes del Congreso local arribaron a las instalaciones de la Consejería Pública para entregar los numerosos expedientes pertenecientes al paquete

A pesar de que se anunció una inhabilitación del Periódico Oficial del Estado, el Congreso Local acudió a entregar el Paquete Fiscal 2026 aprobado el pasado miércoles en la sesión ordinaria.

La presidenta del Congreso, Itzel Castillo, la primera secretaria, Armida Serrato y personal administrativo salieron desde el Congreso con un carrito lleno de los expedientes aprobados por la mayoría del pleno, con incertidumbre si estaría abierta o no la oficina del Periódico Oficial.

Al llegar al Palacio de Gobierno encontraron la puerta de la Consejería Jurídica cerrada, sin embargo, a los pocos minutos la consejera Paola Chapa abrio la puerta y dejó pasar a las diputadas y al personal administrativo del Congreso con toda la papelería.

Al cuestionar si iban a recibir los documentos, indicaron que sí lo harían, sin embargo, el que lo reciban no garantiza que se publique.

 

 

Nota en desarrollo -


