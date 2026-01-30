Lista completa de los nominados en los Grammy 2026
Aquí te traemos quiénes compiten por el gramófono dorado, los más nominados, qué latinos van y todo lo que debes saber rumbo a la premiación
- 30
-
Enero
2026
La ceremonia de los Grammys 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, donde se reconocerá lo mejor de la música en categorías como álbum y canción del año, mejor artista nuevo, mejor álbum de rock, mejor video musical y muchas más.
Entre los artistas más nominados, se encuentran figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, quienes lideran la lista gracias a sus álbumes y canciones que han marcado tendencia en la industria. Además, los nominados incluyen una amplia representación de músicos latinos, destacando la histórica presencia de Bad Bunny.
Los artistas más nominados de los Grammys 2026
Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones de esta edición, con un total de 9 postulaciones gracias a su álbum GNX. Entre sus categorías destacan Álbum del año, Canción del año y mejor canción de Rap. Su colaboración con SZA en la canción Luther también le permite competir en Mejor interpretación de Rap y mejor colaboración Rap/Cantada, consolidando su dominio en la escena musical.
En segundo lugar se encuentra Lady Gaga con 7 nominaciones por su álbum Mayhem, incluyendo Álbum del año y Canción del año con Abracadabra. Su presencia refuerza su consistencia como referente pop e innovadora musicalmente.
El tercer lugar está compartido por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, con 6 nominaciones cada uno. En el caso de Bad Bunny, su álbum Debí Tirar Más Fotos le permite competir en categorías importantes como Álbum del año, Mejor grabación del año, Mejor álbum urbano y Mejor portada de álbum. Esto marca un hito histórico, siendo un álbum en español con tantas nominaciones.
En qué categorías hay presencia latina este 2026
Además de Bad Bunny, otros artistas latinos como Rauw Alejandro, Karol G, Andrés Cepeda y Alejandro Sanz aparecen en categorías como Mejor Álbum Pop Latino, Mejor Álbum de Música Mexicana y Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa. Esto refleja la creciente influencia de la música latina en los Grammys, consolidando su presencia en géneros tradicionales y urbanos.
Lista completa de los nominados al Grammy 2026
A continuación te presentamos quiénes son los artistas que podrían ganar el gramófono dorado
Álbum del año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Justin Beiber - Swag
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Them Out
- Lady Gaga - Mayhem
- Kendrick Lamar - GNX
- Leon Thomas - MUTT
- Tyler the Creator - CHROMAKOPIA
Canción del Año
- Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga
- Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii
- APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars
- DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny
- Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA
- Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter
- Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish
Mejor grabación del año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Doechii - Anxiety
- Billie Eillish - Wildflower
- Lady Gaga - Abracadabra
- Kendrick Lamar With SZA - luther
- Chapelle Roan - The Subway
- Bruno Mars ft. Rosé - apt.
Mejor Artista Nuevo
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Olivia Dean
- Katseye
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum de Rap
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Glorilla - Glorious
- JID - God Does Like Ugly
- Kendick Lamar - GNX
- Tyler, the Creator - Chromakopia
Mejor diseño de embalaje
- Messy - Lola Young
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
Productor del año, no clásica
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Soundwave
Mejor Video Musical
- Clipse - So Be It
- Doechii - Anxiety
- OK Go - Love
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sade - Young Lion
Mejor Álbum Hablado
- Dalai Lama - Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama
- Fab Morvan - You Know It's True: La verdadera historia de Milli Vanilli
- Kathy Garver - Elvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors
- Ketanji Brown Jackson - Lovely One: Un libro de memorias
- Trevor Noah - En la hierba sin cortar
Mejor Álbum de Música Country Contemporánea
- Eric Church - Evangeline vs. the Machine
- Jelly Roll - Beautifully Broken
- Kelsea Ballerini - Patterns
- Miranda Lambert - Postcards From Texa
- Tyler Childers - Snipe Hunter
Mejor interpretación de metal
- Dream Theater - Night Terror
- Ghost - Lachryma
- Sleep Token - Emergence
- Spiritbox - Soft Spine
- Turnstile - Birds
Mejor álbum de rock
- Private music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile
- Idols – Yungblud
Mejor Canción Rap
- Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - Birds Don0t Sing
- Doechii - Anxiety
- Glorilla - TGIF
- Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne - Sticky
Mejor actuación de rock
- Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams - Mirtazapine
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From
- Villa Park / Back to the Beginning)
Mejor álbum de música alternativa
- Moisturizer - Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
- Songs of a Lost World - The Cure
- Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
- Sable, Fable - Bon Iver
Persona del año MusiCares
- Mariah Carey
Portada de Álbum
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Djo - The Crux
- Perfume Genius - Glory
- Tyler, the Creator - Chromakopia
- Wet Leg - Moisturizer
Mejor Canción Rock
- Hayley Williams - Glum
- Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
- Sleep Token - Caramel
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud - Zombie
Mejor Álbum de Reggae
- Jesse Royal - No Place Like Home
- Keznamdi - Blxxd & Fyah
- Lila Iké - Treasure Self Love
- Mortimer - From Within
- Vybz Kartel - Heart & Soul
Mejor canción country
- Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo
- Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
- Shaboozey - Good News
- Tyler Childers - Bitin' List
- Zach Top - I Never Lie
Mejor interpretación de música africana
- Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat
- Burna Boy - Love
- Davido Featuring Omah Lay - With You
- Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love
- Tyla - Push 2 Start
Mejor canción R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Durand Bernarr - Overqualified
- Kehlani - Folded
- Leon Thomas - Yes It Is
- Summer Walker - Heart of a Woman
Mejor álbum de pop vocal
- Justin Bieber - Swag
- Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- Lady Gaga - Mayhem
- Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Mejor actuación pop de dúo o grupo pop
- Cynthia Erivo y Ariana Grande - Defying Gravity
- Huntr/x - Golden
- Katseye - Gabriela
- Rosé & Bruno Mars - Apt
- SZA Con Kendrick Lamar - 30 for 30
Mejor interpretación vocal pop solista
- Messy -Lola Young
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
Mejor Álbum de R&B
- Coco Jones - Why Not More?
- Giveon - Beloved
- Ledisi - The Crow
- Leon Thomas - Mutt
- Teyana Taylor - Escape Room
Mejor Interpretación de Rap
- Cardi B - Outside
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips
- Doechii - Ansiedad
- Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - Darling, I
Mejor Álbum de World Music
- Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar - Chapter III: We Return to Light
- Burna Boy - No Sign of Weakness
- Caetano Veloso & Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo
- Shakti - Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)
- Siddhant Bhatia - Sonidos de Kumbha
- Youssou N'Dour - Iluminar el mundo - Éclairer le monde
Mejor Álbum Pop Latin
- Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?
- Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
- Karol G - Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Grabación Dance/Electrónica
- Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Kaytranada - Space Invader
- Skrillex - Voltage
- Tame Impala - End of Summer
Mejor álbum de teatro musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just in Time
- Maybe Happy Ending
Mejor interpretación de R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Justin Bieber - Yukon
- Kehlani - Folded
- Leon Thomas - Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)
- Summer Walker - Heart of a Woman
Mejor colaboración de Rap/Cantada
- Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholehartedly
- Kendrick Lamar & SZA - Luther
- PartyNextDoor & Drake - Somebody Who Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj
Compositor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop en solitario
- Justin Bieber - Dasies
- Lola Young - Messy
- Chapell Roan - The Subway
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Lady Gaga - Disease
Mejor grabación dance/pop
- Lady Gaga - Abracadabra
- PinkPantheress - Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
- Tate McRae - Just Keep Watching (De F1 la película)
- Zara Larsson - Midnight Sun
Mejor Remix
- The Chemical Brothers & Chris Lake - Galvanize (Chris Lake Remix)
- Huntr/x & David Guetta - Golden (David Guetta Rem/x)
- Lady Gaga & Gesaffelstein - Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
- Mariah Carey & Kaytranada - Don't Forget About Us (Kaytranada Remix)
- Soul II Soul - A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)
Mejor actuación de música alternativa
- Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
- The Cure - Alone
- Hayley Williams - Parachute
- Turnstile - Seein' Stars
- Wet Leg - Mangetout
Mejor Álbum de Rock o Alternativo
- CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL
- Los Wizzards - ALGORHYTHM
- Fito Paez - Novela
Mejor interpretación tradicional de R&B
- Durand Bernarr - Here We Are
- Lalah Hathaway - Uptown
- Ledisi - Love You Too
- Leon Thomas - Vibes Don't Lie
- SZA - Crybaby
Mejor álbum de R&B progresivo
- Bilal - Adjust Brightness
- Destin Conrad - Love on Digital
- Durand Bernarr - Bloom
- Flo - Access All Areas
- Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are
Mejor Álbum Vocal de Jazz
- Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental
- Michael Mayo - Fly
- Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic's Las Vegas
- Samara Joy - Portrait
- Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!
Mejor Álbum de Jazz Latino
- Arturo O'Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
- Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley
- Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - Homenaje a Benny Moré y Nat King Cole
- Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
- Paquito D'Rivera - Madrid-NewYork Connection Band - La Fleur de Cayenne
Mejor álbum de pop tradicional
- Barbra Streisand - The Secret of Life Vol. 2
- Elton John & Brandi Carlile - Who Believes in Angels
- Jennifer Hudson - The Gift of Love
- Lady Gaga - Harlequin
- Laila Biali - Wintersongs
- Laufey - A Matter of Time
Mejor Interpretación Country Solista
- Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (De F1 la película)
- Lainey Wilson - Somewhere Over Lared (En algún lugar de Lared)
- Shaboozey - Good News
- Tyler Childers - Nose on the Grindstone (La nariz en la piedra de afilar)
- Zach Top - I Never Lie
Mejor Dúo Country
- George Strait con Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame
- Margo Price con Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do
- Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing
- Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer
- Shaboozey & Jelly Roll - Amen
Mejor Álbum Country Tradicional
- Charley Crockett - Dollar a Day
- Lukas Nelson - American Romance
- Margo Price - Hard Headed Woman
- Willie Nelson - Oh What a Beautiful World
- Zach Top - Ain't in It for My Health
Mejor álbum de blues tradicional
- Buddy Guy - Ain't Done With the Blues
- Charlie Musselwhite - Look Out Highway
- Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways
- Maria Muldaur - One Hour Mama: Victoria Spivey's Blues
- Taj Mahal & Keb' Mo' - Room on the Porch
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo
- Eric Gales - Tribute to LJK
- Joe Bonamassa - Breakthrough
- Robert Randolph - Preacher Kids
- Samantha Fish - Paper Doll
- Southern Avenue - Family
Mejor Álbum Folk
- I'm With Her - Wild and Clear and Blue
- Jason Isbell - Foxes in the Snow
- Jesse Welles - Under the Powerlines (En directo abril 2024 - septiembre 2024)
- Patty Griffin - Crown of Roses (Corona de rosas)
- Rhiannon Giddens & Justin Robinson - What Did the Blackbird Say to the Crow (Qué dijo el mirlo al cuervo)
Mejor Perfomance/Canción de Gospel
- Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin
- Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar
- Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin
- Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson
- Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus
Mejor Álbum de Gospel
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
Mejor Álbum de Música Mexicana
- Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)
- Carín León - Palabra de To's (Seca)
- Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía
- Grupo Frontera - Y Lo Que Viene
- Paola Jara - Sin Rodeos
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin - Mixteip
- Nicki Nicole - Naiki
- Trueno - EUB Deluxe
- Yandel - Sinfónico (Live)
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
- Fito Páez - Novela
- Los Wizzards - Algoritmo
Mejor Álbum Tropical Latino
- Alain Pérez - Bingo
- Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
- Gloria Estefan - Raíces
- Grupo Niche - Clásicos 1.0
- Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas