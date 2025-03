Llega nueva novela de 'Los Juegos del Hambre'

Los seguidores de "Hunger Games” se reunieron en librerías de todo el mundo este martes para celebrar la quinta novela de Suzanne Collins en su exitosa serie sobre una sociedad postapocalíptica en la que jugadores son obligados a luchar frente a las cámaras por su supervivencia.

Los asistentes en Nueva York — algunos disfrazados de Haymitch Abernathy, Effie Trinket y otros personajes — participaron en búsquedas del tesoro, intentaron resolver acertijos con temática de las novelas e hicieron una trivia de “Hunger Games”, tan desafiante, que incluso el editor de Collins, David Levithan, dijo que no pudo responder a todas las preguntas.

Muchos de los que llegaron el lunes por la noche eran mujeres en sus 20 y 30 años que habían amado los libros en la escuela secundaria y renovaron su apego cuando Collins reanudó inesperadamente las novelas hace cinco años. “He estado leyendo los libros desde que tenía 12 años”, dijo la actriz de 23 años Ella Dolynchuk. “Es una gran parte de mi vida, de mi infancia, y me encanta leerlos como adulta cuando realmente puedo entenderlos”.

“Sunrise on the Reaping” ya había alcanzado el número uno en Amazon antes de su publicación y se espera ampliamente que sea uno de los mayores éxitos de ficción del año. Aunque el libro estuvo bajo embargo antes de su fecha oficial de venta, los fans entusiastas publicaron videos en redes sociales en los últimos días que mostraban copias avanzadas aparentemente enviadas demasiado pronto o colocadas prematuramente en estantes, incluyendo en el Aeropuerto de Los Ángeles, un Sam’s Club en California y una librería Indigo en Canadá.

Según Scholastic Inc., los cuatro libros anteriores han vendido decenas de millones de ejemplares y han sido publicados en 55 idiomas. Sus adaptaciones cinematográficas ayudaron a lanzar la carrera de Jennifer Lawrence, quien interpretó a la heroína Katniss Everdeen en las películas basadas en los primeros tres libros, y han recaudado más de 3,000 millones de dólares en todo el mundo. Una versión cinematográfica de “Sunrise on the Reaping” está programada para noviembre de 2026, con Francis Lawrence de vuelta como director.

Collins había planeado terminar la serie después del tercer libro, “Mockinjay” (Sinsajo”), que fue publicado en 2010. Pero sorprendió a los lectores y al mundo editorial al anunciar una década después que estaba trabajando en un cuarto volumen, la precuela de “The Ballad of Songbirds and Snakes” (“La balada de pájaros cantores y serpientes”).

Levithan fue uno de los que no sospechaba que Collins regresaría a la devastada tierra de Panem. “Ella decide y luego me lo comunica”, dijo Levithan el lunes por la noche en el lanzamiento de Barnes & Noble. “Nunca habíamos hablado de precuelas. La trilogía era la trilogía, y luego se dio cuenta de que tenía más que decir”.

“Sunrise” tiene lugar 24 años antes de la primera novela. El nuevo libro comienza al amanecer, con la cosecha de los Quincuagésimos Juegos del Hambre. Está ambientado 24 años antes de la novela original “The Hunger Games”, que fue publicada en 2008, y 40 años después de “The Ballad of Songbirds and Snakes”. Collins se inspiró en la mitología griega y los juegos de gladiadores romanos para sus libros anteriores. Para “Sunrise”, sus musas incluyeron al filósofo escocés de la Ilustración David Hume.

“Con ‘Sunrise on the Reaping’, me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, ‘la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos’”, dijo Collins, quien no asistió al evento de Barnes & Noble y rara vez concede entrevistas, en un comunicado emitido cuando se anunció el nuevo libro. “La historia también se prestó para una exploración más profunda del uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta ‘¿Real o no real?’, me parece cada vez más urgente”.

“Sunrise” se centra en un Haymitch adolescente, quien se convertirá en el sarcástico y alcohólico mentor de Katniss, e incluye referencias a varios personajes y subtramas de libros anteriores. La reseñadora del New York Times, Jennifer Harlan, calificó el martes a la novela como una “adición propulsiva y desgarradora” a la serie que añade “una textura bienvenida al cruel mundo de Panem”. Lizz Schumer de la revista People señaló que algunos pasajes podrían verse como referencias a eventos actuales, incluyendo “Si puedes hacer que la gente se ría de alguien, eso lo hace parecer débil”.

El lunes, las filas comenzaron a formarse cuatro horas antes de que se abrieran las puertas de la tienda: Elizabeth Kelly, de 34 años, fue una de las primeras en llegar. Considera la serie como sus “libros de consuelo”, mientras que también los llama “historias de supervivencia que se sienten cada vez más relevantes”.

“Se necesita mucha imaginación para expandir un mundo y decir algo nuevo cada vez”, dijo Kelly. “Siento que ella está escribiendo los libros para contarnos algo y no solo para ganar dinero”.

