Logra Victoria Kühne otra nominación al Grammy

La regiomontana Victoria Kühne logró una nueva nominación al Grammy gracias a su labor como productora, cantante y compositora

  • 17
  • Septiembre
    2025

La productora, regia y presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía (FISL), Victoria Kühne, fue nominada nuevamente a los Grammys. 

Este miércoles, ella, que ya ganó dos reconocimientos Grammy, uno americano y otro latino, recibió el aviso cuando se dirigía al evento de anuncio de la programación del FISL en su edición número 18. 

"Oigan, ¡me acaban de nominar al Grammy hace 45 minutos, felicítenme!, ya llevo cuatro nominaciones al latino y tres al americano, y ya tengo un Grammy latino y un Grammy americano", dijo. 

La nueva nominación es en colaboración con El Plan y porque presentó el mejor álbum de música texana. 

Esta vez la nominación es como productora, cantante y compositora.

“Muy bien, mucho empoderamiento hoy, ¡con todo!, porque el año pasado gané el americano y el latino, primera mujer mexicana productora en ganar dos el mismo año, así que esperemos se vuelva a dar y, si no, muy honrada con la nominación”, expuso. 

"Es el resultado de un gran equipo; los del El Plan son lo máximo, es una coproducción con Yahir y Abelardo Rivera”, detalló. 

"Estoy muy honrada: cuatro nominaciones al Latino y tres al Americano, y he ganado uno y uno, ya tengo dos Grammys”, expresó. 

La ceremonia de entrega será el 13 de noviembre, en Las Vegas.


