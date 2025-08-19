'Los juegos del hambre' retoma rodaje en España tras incendios

Las grabaciones de la quinta entrega de la saga de libros regresaron a la normalidad después de que se suspendieran temporalmente por los incendios que se registraron en un parque natural al norte de España.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, fuentes cercanas a la producción del filme titulado "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" señalaron que el equipo de rodaje se ha sentido "superprotegido" durante los días que se registraron incendios en las proximidades del entorno donde se realizan las grabaciones.

Además, mencionaron que solo tuvieron que abandonar la zona "por prevención" debido a la calidad del aire.

Actualmente, el país ibérico sufre una ola de incendios sin precedentes, los cuales han arrasado con más de 380,000 hectáreas, principalmente en el norte y oeste del país.

Durante el periodo en el que la grabación estuvo parada y la situación de los incendios forestales atravesaba su momento más crítico en Asturias, los dos camiones de bomberos y los seis efectivos de los que dispone la producción de la serie durante el rodaje se incorporan como refuerzo del operativo de extinción.

Esta quinta entrega está siendo dirigida por Francis Lawrence y tiene previsto que se estrene en 2026.

Tras la llegada hace cuatro meses de los primeros integrantes del equipo, para trabajar en las localizaciones, la producción de 'Los juegos del hambre' tiene previsto cumplir el programa establecido, que le llevará a concluir su estancia a finales de este mes en Asturias.

Asturias, al norte de España, fue seleccionada para el rodaje gracias a los valles espectaculares y por ofrecer bosques, pinares, lagos, entre otras localizaciones naturales.

Comentarios