'Los Secretos de Dumbledore' registra un pésimo estreno

´Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore´, registró una pésima recaudación de 43 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en los cines de Estados Unidos.

Los ingresos fueron suficientes para asegurar que la película quedara en el primer puesto de las listas de taquilla, pero al mismo tiempo tuvo un rendimiento bajo para la franquicia. La primera película de la saga debutó con 74.4 millones de dólares en 2016 y la segunda, 'The Crimes of Grindelwald', se estrenó con 62.2 millones de dólares en 2018.

'Los Secretos de Dumbledore', que Warner Bros. estrenó en 4,208 salas de América del Norte, también tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares.

Es más común que las secuelas estén por debajo de sus predecesoras, pero 'Dumbledore' también sigue a varios títulos de franquicia que desafiaron esa lógica, como 'Spider-Man: No Way Home', 'Venom 2' y 'Sonic the Hedgehog 2`.

A la mayoría de los críticos no les gustó 'Dumbledore`. Con una calificación del 49% en Rotten Tomatoes, la mayoría se quedó del lado descontento.

Las ocho películas de Harry Potter fueron responsables de generar más de 7,700 millones de dólares en taquilla, mientras que las dos primeras películas de 'Fantastic Beasts' recaudaron un total de 1,500 millones de dólares.